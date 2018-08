Estate 2018: le mete italiane dove affittare casa ad agosto costa meno

Agosto è il mese più caro per le vacanze ma secondo una recente analisi di CaseVacanza.it, alcune mete italiane sono risultate meno dispendiose rispetto alla media per quanto riguarda l’affitto di un appartamento. Il portale ha preso come riferimento 20 destinazioni vacanziere italiane in cui l’affitto per una casa vacanza non ha prezzi eccessivi. Tra le regine dell’estate spiccano la Sicilia e l’Abruzzo. Non pervenute alcune zone molto gettonate durante l’estate come la Riviera Romagnola, il Trentino e la Liguria.

Palermo la meno cara, costa solo 390 euro a settimana

La città meno cara in assoluto è Palermo, qui l’affitto per una casa ad agosto, mediamente per 4 persone, è di 390 euro a settimana, economiche anche le case vacanze a Sciacca, Agrigento, Ispica, Marsala, Isola delle Femmine e Milazzo, cui la media è di 510 euro a settimana sempre durante il mese più amato per le vacanze.

La seconda meta economica di agosto per chi affitta una casa è Pineto, in Abruzzo, con un prezzo medio di 395 euro, seguita da Francavilla, Silvi, Alba Adriatica e Martinsicuro.

A sorpresa anche la Valle d’Aosta

Vacanze ad agosto non fa rima soltanto con mare ma anche con montagna e infatti la terza meta più economica per un appartamento è Torgnon, in Valle d’Aosta, dove la media settimanale per affittare una casa è di 420 euro a settimana. Anche Aosta risulta low cost in estate, un affitto in piena estate, mediamente, viene a costare 520 euro.

Molto economica Oristano, in Sardegna, dove il prezzo medio si aggira sui 340 euro settimanali per un appartamento occupato da 4 persone.

In lizza anche le Marche con Fano (PU) e Porto Recanati (MC). Affittare un appartamento in alta stagione in queste località balneari costa rispettivamente 490 e 525 euro a settimana.

Tra le destinazioni in cui affittare una casa ad agosto per le vacanze figura anche Campiglia Marittima, in Toscana. La località in provincia di LIvorno fa parte della classifica con un prezzo medio di 480 euro settimanali.

Chiudono la classifica Scalea in provincia di Cosenza, 480 euro, e Torre dell’Orso in provincia di Lecce, con una media settimanale di 520 euro.

