Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia sono pronte a firmare una nuova ordinanza e da venerdì 13 novembre queste 3 Regioni dovrebbero passare a zona arancione, dopo che l’Iss aveva reso necessario misure restrittive anticipate.

Che cosa potrebbe da domani

A spiegare durante una conferenza stampa quello che cambierà da domani è stato Luca Zaia: “Daremo delle regole a chi ancora non se le è fatte entrare in testa. Dopo aver visto quanto accaduto lo scorso week end non possiamo far finta di nulla, tutti i sindaci si sono mostrati molto preoccupati per gli assembramenti”. Sulla stessa scia anche Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga. Si punta, insomma, al divieto di assembramento nelle piazze, vie del centro chiuse, divieto di spostamento tra Comuni e più controlli nelle strade.

Le nuove regole

Se anche Veneto, Emilia Romagna e Friuli domani entreranno nella zona arancione, le nuove regole sarebbero: il divieto di ogni spostamento dalla Regione, consentiti solo gli spostamenti necessari ad assicurare la didattica a distanza in presenza, vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, salvo per esigenze di lavoro, studio, motivi di salute o necessità. Saranno chiusi anche bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, salvo la ristorazione con consegna a domicilio.

L’idea delle tre Regioni, insomma, è quella di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle previste nella zona gialla ma in maniera autonoma. Anche il Friuli Venezia Giulia si muove sulla stessa lunghezza d’onda, e dovrebbe essere valido dalla giornata di venerdì. Allo studio misure più restrittive sulla mobilità e contro gli assembramenti.

Nel frattempo, sempre domani, sarà pubblicato il monitoraggio settimanale riferito al periodo 2-9 novembre. Secondo il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: «Dobbiamo aspettarci che in base al flusso dei dati e ad un’accurata analisi con i parametri stabiliti alcune Regioni possano vedere un innalzamento del loro livello di guardia».

