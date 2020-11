Elon Musk è il secondo più ricco al mondo, altro record per Tesla

Vi avevamo preannunciato possibili sorprese nel precedente approfondimento dedicato a Elon Musk e al suo ingresso tra i primi tre della classifica dei più ricchi al mondo, e puntualmente sono arrivate. Da ieri il fondatore di Tesla si è issato in seconda posizione, davanti anche a Bill Gates, grazie a una nuova crescita del proprio patrimonio personale di oltre 7 miliardi di dollari nella sola giornata di lunedì, al termine di una seduta di Borsa storica per Tesla. Attualmente, stando all’indice di Bloomberg, Elon Musk ha un patrimonio personale da 127,9 miliardi di dollari, alle spalle soltanto di Jeff Bezos, numero uno di Amazon.

Da inizio anno Elon Musk ha guadagnato 100 miliardi

L’ascesa di Elon Musk nella classifica delle persone più ricche al mondo è stata sensazionale. Dall’inizio del 2020 il fondatore di Tesla ha guadagnato oltre 100 miliardi di dollari: nessuno è riuscito a migliorare così tanto la propria posizione economica in questi mesi, tenendo conto che il mondo è stato colpito dalla pandemia di Covid-19. I numeri fatti registrare dal visionario imprenditore sudafricano hanno sorpreso un po’ tutti, consegnandogli di fatto il podio delle persone più ricche al mondo.

Nuovo record per Tesla

Gran parte delle fortune di Elon Musk poggiano sulla crescita inarrestabile di Tesla in quest’ultimo periodo, e proprio questa settimana la Casa automobilistica con sede a Palo Alto, in California, ha fatto registrare un nuovo record sfondando il muro di 500 miliardi di capitalizzazione: prima d’ora, nessuna azienda di automobili era riuscita a raggiungere una tale cifra.

I miliardari non conoscono crisi

L’anno 2020 passerà alla storia per la pandemia di coronavirus e la conseguente crisi economica generata nei Paesi industrializzati (e non).

Gli unici a non doversi preoccupare più di tanto degli effetti devastanti del Covid-19 sembrano essere proprio i più ricchi al mondo: secondo l’indice di Bloomberg, infatti, i primi 500 Paperon de’ Paperoni hanno accresciuto il loro patrimonio complessivamente del 23 per cento, pari a qualcosa come 1.300 miliardi di dollari. Alla faccia della crisi…

