Elezioni UK: il manifesto di Corbyn è finalmente di sinistra su tasse, lavoro e imprese

Dite che la sinistra in Europa non esista più? In un certo senso è vero, ma non nel Regno Unito di quel Tony Blair, che smantellò il vecchio Labour Party, sganciandolo dall’ideologia marxista. A quanto pare, non definitivamente, perché a leggere il manifesto elettorale di Jeremy Corbyn, principale sfidante del conservatore Boris Johnson per la corsa a premier del 12 dicembre, i laburisti UK stanno dando vita alla più grande svolta a sinistra dal disastroso 1983, anno in cui la Lady di Ferro, Margaret Thatcher, ottenne un secondo mandato vincendo sul rossissimo Labour di Michael Foot.

I conservatori “regnarono” senza soluzione di continuità per 18 anni, dal 1979 al 1997.

Se la stampa internazionale resta tutta concentrata sulla Brexit, ai sudditi di Sua Maestà paradossalmente interessa ben altro, cioè l’economia. E le differenze tra i due principali schieramenti non erano state così nette da oltre 30 anni a questa parte, alla faccia di chi pensava che destra e sinistra fossero categorie bibliche. Corbyn si presenta da segretario laburista come candidato premier per la seconda volta. Due anni e mezzo fa, sfiorò clamorosamente l’ingresso a Downing Street, ma più per la campagna senz’anima della rivale Theresa May, detestata pure dalla sua stessa base.

Corbyn propone un folto piano di nazionalizzazioni, che vanno dalla Royal Mail (le poste di Sua Maestà) alle ferrovie, passando per l’acqua e la banda ultra-larga della British Telecom. E per il mondo delle imprese non è finita qui, perché il programma prevede anche una sovrattassa sugli stipendi erogati ai manager e l’obbligo di destinare il 10% delle azioni ai lavoratori dipendenti. Per questi, poi, entro un decennio le ore di lavoro a settimana scenderebbero a 32. I contribuenti dalle 80.000 sterline all’anno pagheranno più tasse. Anzitutto, l’aliquota del 45% sarà imposta a partire da questa soglia e non più dalle 150.000 attuali e sopra 125.000 sterline si pagherà un’altra aliquota del 50%.

Sanità, piano casa e lavoro

Le maggiori entrate fiscali finanzieranno un aumento della spesa pubblica per 83 miliardi, qualcosa come 96 miliardi di euro, destinati a cancellare le tasse universitarie, a migliorare il servizio sanitario nazionale (NHS), tra l’altro con l’accesso gratuito per tutti delle cure dentarie, nonché per la costruzione di 100.000 alloggi popolari all’anno e altri 50.000 riservati per gli affitti calmierati.

Si stima che la stangata fiscale riguarderebbe 1,9 milioni di contribuenti. E a tale proposito, Corbyn è stato categorico quando ha dichiarato di “accettare l’ostilità di ricchi e potenti, perché sanno che attueremo il nostro programma”, aggiungendo che “siamo dalla vostra parte”, riferendosi alle fasce più deboli della popolazione britannica.

I sondaggi dicono che i Tories sarebbero in vantaggio mediamente di una dozzina di punti percentuali sopra i Labour e che, anche grazie al patto di desistenza con il Brexit Party di Nigel Farage, otterranno la maggioranza assoluta dei seggi. Ma anche a Londra i sondaggisti hanno toppato alla grande nelle due precedenti occasioni. Nel 2015, avevano previsto una vittoria senza maggioranza per i conservatori di David Cameron, i quali trionfarono con il loro migliore risultato dal 1992; nel giugno 2017, invece, avevano scontato un trionfo della May con quasi 20 punti di vantaggio e un numero di seggi a quota 400 su 650, mentre l’allora premier si ritrovò a dover imbarcare gli unionisti nord-irlandesi per mantenere la maggioranza in Parlamento.

Dall’inizio della campagna elettorale, la City si mostra in moderato rialzo, allontanando i timori su una “hard” Brexit, scontando la vittoria di Johnson. Se fino a qualche tempo fa, i finanzieri londinesi si mostravano impauriti dall’uscita senza accordo del Regno Unito dalla UE, adesso basta loro sapere che a Downing Street non entri Corbyn, che contrariamente a quanto si pensi, non risulterebbe popolare nemmeno a sinistra, vuoi per le sue posizioni ambigue sulla Brexit stessa, vuoi anche per posizioni massimaliste e imbarazzanti in politica estera, tanto che l’uomo viene tacciato apertamente dalla stampa britannica di essere “antisemita”. Comunque la si pensi, la sinistra c’è e si presenta nella patria del capitalismo con il suo volto più autentico.

Che poi probabilmente perda è un altro paio di maniche.

