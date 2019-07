Dove conviene comprare casa con 200mila euro da investire: prezzi in salita?

Dove acquistare casa con 200mila euro da investire? Il mercato immobiliare appare certamente in leggerissima ripresa rispetto agli anni neri appena passati e in un certo senso lo dimostrano gli aumenti dei prezzi delle case a Milano e in altri grandi città.

Milano e Roma

Milano e Roma sono le due città in cui acquistare casa risulta più costoso in assoluto; con circa 200mila euro è possibile acquistare un appartamento da 67mq secondo uno studio dell’ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e sicuramente non in centro. Infatti, chi volesse vivere in centro città a Roma con 200mila euro potrebbe acquistare un immobile da 37 mq mentre a Milano di circa 42 mq. Dopo Milano e Roma, anche Firenze risulta tra le città care per l’acquisto di immobili: circa 76 mq con 200mila euro o 58 mq per chi non può rinunciare al centro storico. Ci sono poi Bologna, che riferendosi sempre al prezzo di un medio usato, si attesta sui 90 mq e Napoli, 92 mq. Nella città emiliana i prezzi sono aumentati dell’11% nel 2018. Molto più economiche sono Palermo e Genova, dove con 200mila euro è possibile acquistare immobili da 173 e 156 mq.

Lo studio del Gruppo Tecnocasa ha tenuto conto dei prezzi del medio usato riferiti al secondo semestre del 2018.

Case vacanze

Per quanto riguarda l’acquisto di case vacanze in montagna, secondo Tecnocasa le quotazioni delle località di montagna sono calate nella seconda parte del 2018. Chi decide di acquistare un immobile in montagna, solitamente sceglie bilocali o trilocali situati nel centro del paese o vicino alle piste ma stanno andando forti anche gli immobili nelle piccole frazioni dove il costo è più basso. Come riporta il sito Idealista in un articolo recente, tra le località più apprezzate ci sono La Borgata Constans nella provincia di Torino, dove per un nuovo i prezzi vanno da 3000-3500 € al mq, Ollomont in Valle d’Aosta, tra 1000-2000 mq, Contiglianoo borgo della provincia di Rieti, dove con 200mila euro si può acquistare una villetta con giardino. Gettonate anche le case sul lago: sul lago di Garda, ad esempio, i comuni hanno registrato un aumento dei valori dello 0,9% mentre sul lago di Iseo le quotazioni vanno al ribasso dello 0,6%.

