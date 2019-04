Disoccupazione giovanile, maglia nera Italia: in Europa solo la Grecia fa peggio

disoccupazione giovanile nella fascia d’età degli under 25: il 32,8 per cento di loro è senza lavoro. Peggio di noi fa soltanto la Grecia, dove la disoccupazione tra i giovani con meno di 25 anni sfiora il 40 per cento. La Grecia arriva però da due anni di crescita economica, con un aumento del Pil pari all’1,9 per cento nel 2018, in linea con le aspettative fissate al 2,0 per cento dalla Commissione Europea. Gli ultimi dati Eurostat riferiti al periodo febbraio 2019 pongono l’Italia al penultimo posto in Europa in relazione allanella fascia d’età degli under 25: il 32,8 per cento di loro è senza lavoro. Peggio di noi fa soltanto la Grecia, dove la disoccupazione tra i giovani con meno di 25 anni sfiora il 40 per cento. La Grecia arriva però da due anni di crescita economica, con un aumento del Pil pari all’1,9 per cento nel 2018, in linea con le aspettative fissate al 2,0 per cento dalla Commissione Europea.

Reddito di cittadinanza, solo il 3 per cento degli under 25 lo ha richiesto

Secondo le intenzioni del governo, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere il principale strumento tramite il quale i disoccupati possono ricevere un valido aiuto per trovare lavoro. In realtà, come evidenzia Il Sole 24 Ore, soltanto il 3 per cento di chi ha fatto domanda all’Inps per il reddito di cittadinanza ha un’età inferiore ai 25 anni, dunque il Rdc voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle non è ad oggi una soluzione efficace per ridurre il tasso di disoccupazione tra i giovani in Italia. O almeno non è considerato tale dalla platea dei potenziali beneficiari sotto i 25 anni.

Incentivi dello Stato per l’assunzione dei giovani

Tra i tanti paradossi italiani c’è anche quello che riguarda gli incentivi dello Stato volti a favorire l’assunzione dei giovani, sia quelli con meno di 30 anni che gli under 35.

Bonus per assunzione under 35 (non attivo): i datori privati ricevono uno sconto di contributi pari al 50 per cento qualora assumano a tempo indeterminato dei lavoratori di età inferiore ai 35 anni. L’incentivo non è attivo perché manca il decreto attuativo del Ministero del Lavoro presieduto da Luigi Di Maio.

Bonus assunzioni nel Mezzogiorno (non attivo): lo sconto contributivo sale fino al 100 per cento per le aziende che assumono under 35 o disoccupati da almeno 6 mesi nelle regioni italiane di Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per essere operativo è indispensabile il decreto attuativo del Ministero del Lavoro.

Bonus eccellenze (non attivo): i datori di lavoro che assumono under 30 o under 34 rispettivamente con il massimo dei voti al termine della laurea magistrale o del dottorato di ricerca ricevono l’esonero dai contributi della durata pari a un’anno.

