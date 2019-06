Disoccupazione giovanile, aprile da dimenticare per gli under 25

L’Istat conferma la crescita della disoccupazione giovanile nel mese di aprile, in salita rispetto al mese precedente dello 0,8 per cento. Il dato complessivo parla del 31,4 per cento. In Europa siamo al terzultimo posto: se vogliamo prendere come punto di riferimento il campionato di calcio di Serie A, per l’Italia sarebbe retrocessione certa in Serie B. Attualmente peggio di noi fanno soltanto Spagna e Grecia.

Over 35, in un anno persi quasi 200 mila posti di lavoro

La migliore della classe si conferma ancora una volta la Germania, che ad oggi è distante ben sei punti percentuali. Non è un mistero – e a ricordarcelo è anche il Sole 24 Ore nell’approfondimento a cura di Claudio Tucci – che uno dei segreti della Germania sia la famosa alternanza scuola-lavoro, un sistema noto anche come formazione duale, lo stesso che nel nostro Paese viene smantellato negli ultimi mesi.

La situazione non va meglio agli over 35, in particolare ai lavoratori che hanno un’età compresa tra i 35 e 49 anni. Quest’ultimi, infatti, in un solo anno (da aprile 2018 ad aprile 2019) si sono ridotti di 176 mila unità, passate da occupate a disoccupate. Che la crisi in Italia non sia ancora conclusa lo testimoniano anche i recenti fatti di cronaca, tra cui la chiusura improvvisa dei punti vendita della Mercatone Uno, storica azienda italiana che si occupa dell’arredamento di immobili (ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nei giorni scorsi alla luce del fallimento della Shernon Holding). Nel caso specifico, a rimanere senza stipendio sono stati 1.800 lavoratori, avvertiti della chiusura dei negozi tramite WhatsApp.

Occupazione, crescono i contratti a termine

Rispetto ai dati pubblicati nella giornata di ieri dall’Istituto nazionale di statistica, il dato che deve fare maggiormente riflettere è quello sulla ripresa dei contratti a termine, dopo il giro di vite operato dal decreto dignità voluto da Luigi Di Maio dopo pochi mesi dalla cavalcata trionfale del Movimento alle elezioni di marzo. Sono 50 mila in più gli assunti con questa tipologia di contratto da inizio anno, 11 mila in più rispetto al mese di marzo.

Sullo stesso piano, occorre infine sottolineare come a crescere siano anche i contratti a tempo indeterminato (+42 mila rispetto a gennaio 2019).

