Deutsche Bank, 18 mila licenziamenti: addio alle attività di equity in Asia e Pacifico

Il colosso Deutsche Bank ha dato inizio nelle ultime ore al piano di ristrutturazione dopo l’abbandono alle attività di equity in Asia e nell’area del Pacifico, che prevede un numero complessivo di licenziamenti pari a 18.000 unità. Gli ormai ex impiegati di Deutsche Bank sono stati visti uscire in lacrime dai loro uffici, per poi andare ad affogare la disperazione tra fiumi di birra nei più vicini locali.

Convocazione tre ore prima del licenziamento effettivo

Un destino comune anche per gli impiegati della sede di Londra, avvistati dai cronisti di Bloomberg al Balls Brothers, nota catena di ristoranti e bar londinese.

Secondo il racconto di Bloomberg, che fa riferimento ai licenziamenti avvenuti presso la sede londinese, i dipendenti hanno ricevuto la convocazione presso gli uffici delle Risorse Umane alle 8 del mattino, e qui è stato spiegato loro che entro un massimo di 3 ore (le 11 del mattino, ndr) il loro badge sarebbe stato disattivato. Sono gli stessi lavoratori avvistati poco dopo con la busta della liquidazione in mano recarsi presso i locali Balls Brothers per una via di fuga soltanto passeggera. Per loro, infatti, si apre una stagione difficile e complessa.

“Brutto momento per cercare un impiego alternativo”

La frase che suona come una sentenza per i lavoratori di Deutsche Bank colpiti dal licenziamento è stata pronunciata dagli addetti dell’agenzia di ricerca lavoro del comparto Aubreck Leung, come riporta il Fatto Quotidiano. A pesare come un macigno da una parte il periodo estivo e dall’altra le condizioni di mercato difficili. Intanto, il titolo di Deutsche Bank sta perdendo questa mattina oltre il 2 per cento, dopo essere arrivato nella giornata di ieri a perdere il 5 per cento. Nel secondo trimestre la perdita complessiva è stata pari a 2,8 miliardi di euro, mentre i costi di ristrutturazione previsti fino al 2022 ammontano a 7,4 miliardi di euro.