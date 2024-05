Ennesimo record storico per il debito pubblico italiano nel mese di marzo, salito a 2.894,652 miliardi di euro. Rispetto a febbraio c’è stato un balzo di 23 miliardi (22,966 miliardi). Questo è il risultato di un elevato fabbisogno mensile pari a 27,716 miliardi, solo in parte contrappesato dalla riduzione della liquidità disponibile del Tesoro per 4,16 miliardi a 38,62 miliardi. Il tasso di cambio, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e gli scarti di emissione hanno altresì ridotto lo stock di 0,6 miliardi.

Dunque, cos’è successo? A marzo le entrate non sono state sufficienti a coprire le spese.

Il disavanzo che emerge è alto, anche se nello stesso mese dello scorso anno era stato ancora superiore: 31,381 miliardi. Lo stato ha utilizzato parte della liquidità posseduta per finanziare il gap. Questa è scesa a livelli che lasciano presagire che nei mesi successivi non ci saranno apporti in tal senso. E la brutta notizia è che, al netto di tali variazioni relative alle scorte di liquidità, il debito pubblico a marzo risulta cresciuto di 94,16 miliardi su base annua, qualcosa come 7,85 miliardi al mese e il 4,5% del Pil.

Senza ombra di dubbio c’è una crescita troppo elevata. Bisogna porvi un freno, chiaramente facendo meno deficit. Ma la buona notizia è che la domanda c’è e si vede. A febbraio le famiglie italiane hanno acquistato BTp per un controvalore netto di 5,93 miliardi. E gli investitori stranieri hanno fatto il resto con ben 21,55 miliardi. Sommando tali acquisti, arriviamo a circa 27,50 miliardi, ben sopra l’aumento mensile dello stock di 22,556 miliardi. In pratica, lo stato italiano continua a indebitarsi. Stando alla Nota di Aggiornamento al Def, a fine anno arriveremo a 2.955 miliardi di passività, +60 miliardi rispetto ai livelli raggiunti a marzo. Ma la domanda del retail domestico e degli investitori istituzionali stranieri surclassa tale aumento.

Il debito pubblico a marzo sarà anche salito di molto, ma in quel mese ci fu l’emissione del BTp Valore marzo 2030, che riscosse ordini record per 18,316 miliardi. Dovremmo visualizzare un ulteriore boom di acquisti netti tra le famiglie. Queste a febbraio detenevano titoli di stato per 333,504 miliardi, +112,92 miliardi in appena un anno. Gli investitori stranieri salivano, invece, a 677,456 miliardi per i soli bond del Tesoro, segnando un aumento di 62,37 miliardi. Ciò spiega perfettamente la ragione per cui l’esplosione del debito verso la soglia dei 2.900 miliardi si sia accompagnata a una contrazione dello spread.

Ovviamente, qualche segnale di stanchezza inizia ad avvertirsi. L’emissione del BTp Valore a inizio maggio ha esitato ordini inferiori alle tre edizioni precedenti, pur consistenti in assoluto. Il segno che il Tesoro non possa spingersi eccessivamente nell’indebitarsi, sperando che la domanda delle famiglie sia infinita. Ma c’è un’altra buona notizia in questa sfilza di cifre che vi stiamo fornendo. Le entrate tributarie nel primo trimestre sono aumentate del 7,8% su base annua a 122,9 miliardi. Dunque, il debito pubblico a marzo non è di certo salito per entrate carenti. Anzi, queste nel mese sono lievitate del 5,7% a 37 miliardi.

Tenete conto di un dato: l’inflazione italiana tendenziale media nel primo trimestre è stata persino inferiore all’1%. Questo significa che c’è un aumento reale delle entrate. Ovviamente, dal lato del contribuente non è una buona notizia in sé, mentre lo è per lo stato. Evidenzia un andamento favorevole per i conti pubblici, anche se gli effetti positivi sono più che compensati dalla dinamica della spesa pubblica. In altre parole, se lo stato ponesse un freno alle uscite il debito pubblico dopo l’ennesimo boom a marzo inizierebbe a stabilizzarsi in valore assoluto e a scendere in rapporto al Pil.

Di questo passo, invece, arriveremmo a quota 3.000 miliardi entro l’anno prossimo.

