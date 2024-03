In un contesto caratterizzato da un aumento dell’adozione delle criptovalute e una regolamentazione sia normativa e fiscale sempre più definita, si sta affermando Cryptosmart, l’exchange crypto (https://cryptosmart.it/) tutto italiano fondato nel 2021 e che in poco più di due anni è diventato la prima piattaforma italiana per quantità di volumi scambiati.

Prima exchange italiana per scambi di criptovalute

Cryptosmart, nata da un’idea di un gruppo di imprenditori italiani (Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Flavio Ubaldi, Claudio Baldassarri, Massimo Zamporlini, Fabio Persichetti), con importanti successi imprenditoriali alle spalle nel campo dell’innovazione, si differenzia dalle altre piattaforme già presenti sul mercato in quanto è una società di diritto italiano, regolata dalle leggi italiane e con sede in Italia e più precisamente a Perugia.

Le ragioni del successo di Cryptosmart hanno a che fare in gran parte all’essere una piattaforma totalmente italiana. E ciò è rassicurante per chi compra e vende criptovalute. Ad esempio, gli acquirenti dovranno effettuare un bonifico verso una banca italiana e non altro istituto con sede in qualche paradiso fiscale. Per non parlare dell’elevata qualità del servizio di assistenza in lingua italiana. Cryptosmart ha lanciato nel mese di febbraio il servizio di assistenza telefonica per gli utenti, ed è quindi l’unico exchange che mette a disposizione un centralino telefonico 075 7824025 in cui l’utente può in lingua italiana essere seguito per qualsiasi operatività sulla piattaforma.

Ecco la promozione di Cryptosmart al 15 marzo

E’, altresì, attiva una promozione fino al prossimo 15 marzo. Essa consiste nell’offrire ai nuovi utenti che si registrano un bonus di benvenuto innovativo ed esclusivo: il token BHP (Bitcoin Hash Power), che consente al possessore di accedere al mining di Bitcoin con un semplice clic. L’innovazione del token BHP è rappresentata dal fatto che si tratta di un token collaterizzato ad un asset fisico (miner); 1 token BHP = 1 Terahash di capacità di calcolo, per cui l’utente possessore del BHP acquista capacità di calcolo che gli consente di partecipare al mining di Bitcoin e di ricevere nel proprio wallet presso Cryptosmart le ricompense settimanali distribuite dall’infrastruttura Bitcoin.

Al via campagna di assunzioni

Infine, questa fase di forte crescita e sviluppo aziendale è accompagnata da un incremento del personale; è stata lanciata una campagna di reclutamento di personale per il reparto commerciale (https://cryptosmart.it/pagina/lavora-con-noi) anche senza particolari competenze per la promozione commerciale del progetto token BHP, assumendo la qualifica di consulente e partecipando alla formazione e vantaggi del mondo Cryptosmart.