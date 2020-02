Crisi Air Italy, allarme sindacati: a rischio più di 1.200 posti di lavoro

Sono passati poco più di due anni dal 2 settembre 2017, quando Qatar Airways annunciava l’acquisizione del 49 per cento di AQA Holding, la società che deteneva il 100 per cento delle quote di Meridiana (che poi cambiò il nome in Air Italy). Allora si pensò a un cambio di rotta deciso, in termini positivi, per la compagnia aerea che rivestiva un’importanza capitale per il traffico passeggeri in Sardegna (sia al nord che al sud dell’isola sarda, negli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari.

1.200 lavoratori Air Italy rischiano il loro posto

In realtà, la situazione si è rivelata da subito ben diversa dalle aspettative iniziali, come testimonia il recente comunicato diffuso dalle quattro principali sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl).

Sono a rischio “più di 1.200 posti di lavoro suddivisi tra Sardegna e Lombardia” recita la nota ufficiale dei sindacati italiani, che denuncia “l’imminente collasso dell’insieme organizzativo”. Cgil, Cisl, Uil e Ugl Trasporto Aereo hanno chiesto l’apertura di un tavolo di confronto ai Governatori Christian Solinas (Sardegna) e Attilio Fontana (Lombardia), oltre ai ministri Nunzia Catalfo (Lavoro), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Paola De Micheli (Trasporti).

Fondazione Akfed lascia la compagnia?

Nella lettera inviata ai ministri del Governo e ai Presidenti delle due regioni Sardegna e Lombardia, i sindacati hanno ipotizzato l’uscita dalla compagnia della Fondazione Akfed, fondo dell’Aga Khan, che aggraverebbe ulteriormente la crisi della compagnia aerea Air Italy. Al momento, comunque, non vi sono segnali che lasciano presagire un’imminente uscita del fondo dalla compagnia. Inoltre, le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno dichiarato che in questo momento le relazioni industriali con i proprietari della compagnia Air Italy sono “carenti e inadeguate”.

Nel corso delle prossime settimane continueremo a tenervi aggiornati della situazione, considerata anche l’importanza di Air Italy per gli spostamenti dei residenti in Sardegna.

