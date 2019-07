Criptovalute: tonfo Bitcoin, bruciati 25 miliardi in un giorno, la top 10 al 2 luglio

Bitcoin torna sotto i 10 mila dollari come valore per ogni BTC e, soprattutto, brucia 25 miliardi di dollari come capitalizzazione azionaria in un giorno solo. Male anche Ethereum e Ripple, le due criptovalute che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione. Ethereum ha ceduto nella sola giornata di ieri quasi il 7 per cento, mentre Ripple è dato in flessione del 4,9 per cento rispetto allo stessa ora della giornata di ieri.

Tether mette la freccia

Parte dei guadagni accumulato nelle prime due settimane di giugno è andata a farsi benedire nel giro di 72 ore, a cavallo tra la fine di giugno e i primissimi giorni di luglio. Fino a qualche giorno fa, infatti, Bitcoin accarezzava di nuovo l’idea di stabilirsi a quota 200 miliardi di dollari come capitalizzazione azionaria per poi aumentare il proprio valore nel corso degli ultimi sei mesi dell’anno, Ethereum invece si vede ricacciato indietro dopo aver superato quota 30 miliardi di dollari ripetutamente negli ultimi giorni. Non c’è pace nemmeno per Ripple, con un XRP (asset digitale della criptovaluta) tornato sotto i 40 centesimi.

Un altro passo in avanti per Tether nella capitalizzazione azionaria, con la quotazione arrivata a 3,577 miliardi di dollari. Il volume di scambi giornaliero si conferma appena dietro Bitcoin (27,8 miliardi contro i 28,0 miliardi della principale criptovaluta dei mercati). Tether ha approfittato del momento negativo che ha investito le altre monete digitali per compiere il sorpasso ai danni di Bitcoin SV. La settima posizione, occupata da Binance Coin non molto distante (1 miliardo di dollari). Intanto, in decima posizione resiste Stellar, che perde il 5 per cento, nonostante il ritorno di TRON, ormai a soli 15 milioni di dollari.

La classifica delle migliori 10 criptovalute ad oggi martedì 2 luglio del portale Coinmarketcap

1. Bitcoin $176,4 miliardi

2. Ethereum $29,6 miliardi

3. Ripple $16,6 miliardi

4. Litecoin $7,2 miliardi

5. Bitcoin Cash $7,0 miliardi

6. EOS $5,2 miliardi

7. Binance Coin $4,5 miliardi

8. Tether $3,5 miliardi

9. Bitcoin SV $3,3 miliardi

10. Cardano $2,0 miliardi

