Criptovalute, in Europa arriva il fondo Amun

Si chiama Amun, è un Exchange traded product, e replica l’andamento delle criptovalute. Da mesi si attende la decisione da parte della Sec in merito alla quotazione sul mercato dei primi Etf (Exchange traded fund), mentre in Europa sembra non volersi arrestare la corsa all’apertura di strumenti in grado di replicare un paniere di monete digitali. Al momento, uno dei progetti più interessanti è Amun, il cui nome deriva dalla divinità egiziana Amon.

Cos’è l’Amun Crypto Basket Index

I fondatori dell’Exchange traded product sono Ophelia Snyder e Hany Rashwan. Entrambi devono ancora compiere 30 anni.

Il nome completo dell’Etp lanciato da Ophelia Snyder e Hany Rashwan è Amun Crypto Basket Index. Si tratta di un indice costituito dalle più importanti 5 criptovalute per capitalizzazione di mercato, ma non solo. Come hanno spiegato i due giovani titolari della start up Amun, sono ammesse soltanto le criptovalute che rispettano determinati requisiti. Tra questi, si annoverano i seguenti punti:

– Criptovalute accettate dalla Banca Svizzera (Six)

– Criptovalute liquide

– Criptovalute con un positivo trackrecord

– Criptovalute che possono essere utilizzate dai market maker come sottostante

Tra le grandi escluse dall’indice Amun c’è Tether, la stablecoin legata al dollaro. Per maggiori informazioni sul progetto dell’Amun Crypto Basket Index rimandiamo all’articolo originale del Corriere della Sera scritto da Gabriele Petrucciani e intitolato Criptovalute, come comprare i Bitcoin? In Europa ora si può investire in un «fondo».

L’andamento settimanale delle criptovalute

Nella mattinata di oggi Bitcoin sfiora i 12 mila dollari per ogni singolo BTC, con una capitalizzazione azionaria superiore ai 210 miliardi, in crescita del 2 per cento rispetto alla giornata di ieri. Secondo posto per Ethereum con 24 miliardi, segue Ripple in terza posizione con 13 miliardi. Litecoin (quinto posto) paga una flessione di quasi 3 punti percentuali e vede Bitcoin Cash (quarto) allontanarsi. Si fa sotto Binance Coin, che piazza un rialzo del 7 per cento in sole 24 ore. Settima posizione per Tether con 4 miliardi di capitalizzazione azionaria. Chiudono la top 10 di giornata EOS (ottavo), Bitcoin SV (nono) e Monero (decima posizione).

