Criptovalute, Facebook studia il suo Bitcoin

Di fatto, Facebook farebbe concorrenza ad Amazon e eBay. Secondo le più recenti indiscrezioni, Zuckerberg avrebbe impresso al progetto un’improvvisa accelerazione, tanto che si narra di come abbia preso contatti da settimane con i vertici di MasterCard e Visa per mettere insieme un miliardo di dollari. Tale ingente somma di denaro dovrebbe servire per evitare che la criptovaluta pensata da Zuckerberg subisca le oscillazioni di prezzo che hanno caratterizzato l’ancora giovane vita di Bitcoin e delle altre criptomonete. Il “bitcoin” di Facebook sarebbe dunque una stablecoin a tutti gli effetti, come ad esempio Tether.

Intanto, sul fronte del mercato delle criptovalute, in questo inizio di settimana si segnala il balzo in avanti di Ethereum, che dopo aver perso qualcosa nella prima parte di giornata compie un balzo del 7 per cento, portandosi a quota 18 miliardi di dollari, a un passo da quota 20 miliardi. Stabile invece, che staziona in prima posizione con una capitalizzazione azionaria di poco superiore ai 102 miliardi di dollari. Leggero rialzo anche per Ripple: terzo posto in cassaforte, con 12,8 miliardi di dollari e un valore per ogni singolo XRP di 30 cent di dollaro. Bitcoin Cash è in quarta posizione, secondo la classifica stilata da Coinmarketcap, con un market cap da 5,2 miliardi di dollari. Stazionario anche Litecoin, che rimane a 4,7 miliardi di dollari, mentre recupera un po’ EOS (sesta posizione), con le due criptovalute distanziate soltanto di 25 milioni di dollari.Settima piazza per Binance Coin, in flessione del 3 per cento e con una capitalizzazione azionaria pari a 3,1 miliardi di dollari. Tether, in ottava posizione, manca al momento della parità con il dollaro (0,99 centesimi), mentre chiudono la top 10 Stellar e Cardano, entrambe in terreno positivo (Cardano +2 per cento).