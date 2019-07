Cos’è successo sui mercati dopo il board BCE di giovedì?

C’era grande attesa sui mercati per l’esito della riunione BCE, chiamata a dare risposte a un’economia dell’Eurozona sempre più in panne, tra inflazione calante e pil stagnante. E non si può certo dire che Mario Draghi e il resto del board abbiano deluso le aspettative, anche se sui giornali si legge che il governatore sarebbe mostratosi in conferenza stampa come una “colomba a metà”, frustrando gli operatori.

Non è andata affatto così. Le novità contenute nel comunicato dell’istituto sono state diverse e rilevanti: “guidance” modificata per aprire a un prossimo taglio dei tassi; ipotesi di un nuovo QE; impegno più stringente a centrare il target d’inflazione, anche tollerando temporaneamente che questo venga ecceduto.

La BCE lascia i tassi invariati, ma modifica la guidance per il futuro anche sul QE

Qual è stata nello specifico la reazione dei mercati? Partiamo dal cambio euro-dollaro. Dal grafico, notiamo che alla pubblicazione del comunicato delle ore 13.45, il cross sia sceso da 1,1140 a 1,1106, perdendo lo 0,3%. Successivamente, però, specie a conferenza stampa avanzata e dopo che questa fosse finita, l’euro tornava a guadagnare contro il biglietto verde, salendo fino a 1,1181, mettendo a segno un rialzo dello 0,68% rispetto al minimo “intraday”.

E passiamo al mercato obbligazionario. I Bund, che fungono da riferimento per i titoli di stato di tutta l’area, sulla scadenza a 10 anni hanno visto ridurre il loro rendimento di altri 3 punti base al nuovo minimo storico di quasi -0,42%. Con un movimento molto simile per direzione e tempistica a quello del cambio, anche il rendimento tedesco si è impennato a conferenza stampa in corso, risalendo di 8 bp e portandosi sopra il livello pre-comunicato, cioè in area -0,34%.

E ai BTp cos’è accaduto? Nulla di diverso da quanto visto sinora. Il decennale italiano è crollato di 10 bp all’1,39% nel momento in cui è uscito il comunicato della BCE, ma nei minuti successivi si è impennato di 18 bp, portandosi a 1,57%, sopra i livelli pre-comunicato.

Infine, i mercati azionari. Prendendo come riferimento l’indice principale della Borsa di Francoforte, il Dax 30, notiamo come esso abbia guadagnato lo 0,66% con la pubblicazione del comunicato, ma dopo la conferenza stampa perdeva l’1,85% rispetto ai massimi toccati nel corso della seduta.

Il discorso di Draghi

Ma cosa avrà detto di così terribile Draghi per riportare gli assets finanziari e il cambio a livelli rispettivamente più bassi e più forti di quelli precedenti alla fine del board? Dovete sapere che i mercati funzionano secondo la legge non scritta del “buy rumor and sell news”, cioè anticipano quanto accade in un senso o nell’altro e quando l’evento si verifica cambiano, almeno temporaneamente, posizione.

Nel caso specifico, ha influito anche il discorso del governatore, che è stato molto accomodante, ma privo di riferimenti temporali specifici. In pratica, non sono state fornite date certe per l’ormai quasi certo taglio dei tassi “overnight”, né sull’eventuale ripresa degli acquisti netti con un secondo ciclo di QE. Ciò lascia margini per comprare e vendere bond e azioni nelle prossime settimane, almeno fino a quando non si saprà con certezza quando e cosa farà la BCE. La volatilità sarà con ogni probabilità elevata particolarmente fino al mercoledì prossimo, quando la Federal Reserve comunicherà le sue decisioni.

Se dovesse smentire le aspettative più “dovish”, la reazione generale sui mercati mondiali sarebbe di una fuga dall’obbligazionario, oggetto di ingenti acquisti nelle ultime settimane, i quali evidentemente si saranno rivelati eccessivi alla luce di un atteggiamento di maggiore prudenza che le principali banche centrali segnalerebbero rispetto alle previsioni. Viceversa, darà stabilità e direzione (positiva) a entrambi i comparti, in attesa di maggiori dettagli da Francoforte.

Bond USA a rendimento zero? Ecco la possibile reazione dei mercati alla Fed

[email protected]

Condividi su