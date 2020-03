Coronavirus: le 10 donazioni più importanti, c’è anche Silvio Berlusconi

Aziende, banche e imprenditori uniti per contribuire a dare il loro sostegno economico all’Italia in questo momento difficilissimo. L’emergenza del Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’economia italiana, con imprese e lavoratori che vedono un futuro nero davanti a sé. Ecco le 10 donazioni più importanti secondo l’elenco presentato dal Corriere della Sera nell’approfondimento di Isidoro Trovato.

L’elenco delle principali donazioni per combattere la battaglia sanitaria contro il Coronavirus

1 – Lavazza (10 milioni di euro)

La nota azienda torinese ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare dei progetti per aiutare sanità, fasce deboli della popolazione e scuola in Piemonte. Di questi 10 milioni, 6 andranno direttamente alla Regione Piemonte.

2 – Campari (1 milione di euro)

Ammonta a 1 milione di euro la donazione compiuta dal gruppo Campari all’Ospedale Sacco di Milano, lo stesso dove lavora la virologa Maria Rita Gismondo.

3 – Recordati (700 mila euro)

Andrea Recordati, insieme alla moglie Anya, ha elargito 700 mila euro agli ospedali milanesi Sacco, San Raffaele, Niguarda, Ospedale Maggiore e ASST Santi Paolo e Carlo.

4 – Armani (1,25 milioni di euro)

La prima donazione in assoluto del mondo dell’imprenditoria italiana è stata quella di Giorgio Armani, che ha donato 1,25 milioni di euro.

5 – Silvio Berlusconi (10 milioni di euro)

L’ex premier Silvio Berlusconi è sceso in campo per la partita contro il Coronavirus con una maxi donazione da 10 milioni di euro finalizzata alla realizzazione di 400 nuovi posti di terapia intensiva nella Fiera di Milano.

6 – Banca Intesa (100 milioni di euro)

L’impegno di Banca Intesa è di offrire fino a 100 milioni di euro per progetti riguardanti l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Carlo Messina.

7 – Generali (30 milioni di euro)

Uno dei principali player del settore assicurativo ha comunicato di aver costituito un Fondo Straordinario fino a 100 milioni di euro a livello internazionale: 30 milioni saranno destinati all’Italia.

8 – Snam (20 milioni di euro)

Nella lista delle donazioni più importanti figura anche Snam, che ha stanziato 20 milioni di euro in favore del sistema sanitario.

9 – Vodafone (500 mila euro)

Il noto operatore telefonico ha donato 500 mila euro per la realizzazione di 4 postazioni di rianimazione per gli ospedali Buzzi-Fatebenefratelli-Sacco.

10 – Agnelli (10 milioni di euro)

Fca, Exor, Ferrari e Cnh Industrial hanno stanziato la cifra di 10 milioni di euro per il Dipartimento della Protezione Civile al fine di potenziare la lotta contro l’epidemia del Covid-19.

