Coronavirus e centri commerciali vuoti: dramma che dimezza affari e lavoro

Il coronavirus non sta soltanto mettendo in ginocchio il turismo e le compagnie aeree ma anche i negozi e i centri commerciali, in molti casi svuotati. Il timore di contrarre il virus, infatti, spinge la popolazione ad evitare tutti quei luoghi affollati, tra questi anche i centri commerciali e outlet appunto.

Dramma per i centri commerciali

Le conseguenze sono drammatiche, sia per l’economia che per i lavoratori.

A rimetterci, sono soprattutto quei centri commerciali in cui all’interno sono presenti le sale cinema. Da quando è scattata emergenza covid 19 si sono ridotti dal 10% al 40% gli ingressi giornalieri nei centri commerciali di tutto lo Stivale. Il motivo è presto detto: le persone hanno timore a frequentare i cinema, ristoranti, locali, negozi e outlet temendo di incappare nel contagio e preferiscono rimanere a casa il più possibile. Una vera e propria paralisi che solo lo scorso fine settimana ha portato alla chiusura dei centri commerciali della Lombardia mentre per il prossimo weekend la chiusura riguarderà solo le province di Lodi, Bergamo e Cremona e di Piacenza, in Emilia Romagna. Ma anche quando non chiudono, il rallentamento si nota forte e chiaro, soprattutto durante i fine settimana, i giorni in cui di solito negozi, centri commerciali e cinema sono pieni.

Si teme per i posti di lavoro

Secondo Massimo Moretti, presidente di Cncc, “Il vero problema non sono le ordinanze, ma la generalizzata sensazione di paura, talvolta irrazionale, che pervade il Paese. Anche i territori dove i contagi sono ridotti al minimo. Se questa situazione si protrarrà a lungo, il rischio di fallimenti e riduzioni di personale purtroppo sarà da mettere in conto”. Il pensiero va anche agli outlet, che vivono anche di presenze turistiche ed è ormai ben noto che i turisti in Italia sono in netto calo, a causa delle notizie sconfortanti che circolano sul web e in tv, senza contare i voli sempre più scarsi da parte delle compagnie che per evitare le perdite preferiscono cancellare rotte e voli fino a quando la situazione non sarà più chiara.

Addirittura, notizie recenti parlano di prenotazioni praticamente azzerate nel nostro paese da parte di turisti stranieri, notizia che se confermata sembra il preludio a mesi difficili per il settore. Nel frattempo i centri commerciali soffrono e la paura, ancora una volta, si rivolge ai lavoratori che potrebbero rischiare il posto se l’emergenza continuerà ancora per molto.

