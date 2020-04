Come saranno le vacanze post coronavirus: turismo di prossimità e turni in spiaggia

Mentre si pensa ad una fase 2 per far ripartire il paese, una fase che dovrebbe iniziare a maggio ma con ancora tante incognite, si torna ad affrontare il tema del turismo in crisi. Compagnie aeree, trasporti, hotel e strutture ricettive sono quelle che stanno pagando uno scotto importante in tutta questa emergenza. Nessuno sa al momento quando si potrà davvero tornare a spostarsi e viaggiare ma il Governo avrebbe pensato ad un turismo di prossimità.

Si pensa ad un turismo di prossimità

Durante un’intervista, il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi ha parlato di un piano strategico che prevede un turismo di prossimità con molte misure di sicurezza e mete alternative come i borghi. «Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento» ha annunciato Bonaccorsi, sottolineando che allo studio del governo ci sono anche piani per sviluppare un «turismo di prossimità» dove saranno favorite mete meno affollate. Al momento non ci sono certezze anche perché servirebbe un allineamento delle Regioni che al momento non c’è. Le idee però ci sono: prenotazioni obbligatorie, test del sangue per poter accedere nei villaggi turistici, distanze sostenute tra un ombrellone e l’altro, fasce orarie per soggetti a rischio, app e molto altro. Metterle in pratica però potrebbe non essere semplicissimo. Bisognerà infatti attendere le disposizioni in merito alla gestione degli spazi aperti per i cittadini per poter avere chiaro come anche gli stabilimenti balneari potranno operare a riguardo.

Ombrelloni familiari e nuove modalità per servire i pasti negli hotel

Intanto, secondo il presidente di Confturismo Confcommercio Luca Patanè, per il 2020 si stima una percentuale del 60 per cento di perdite pari a 200 miliardi. Gli italiani non stanno prenotando le vacanze in questo clima di profonda incertezza e chi lo aveva fatto in precedenza ha cancellato la prenotazione. L’estate appare compromessa per il settore turistico soprattutto dal lato presenze straniere con 25 milioni in meno di turisti provenienti dall’estero e perdite economiche ingenti. Le Regioni intanto sono divise, ad esempio in Sicilia è stata sospesa la partenza della stagione estiva il 1 maggio mentre in Emilia-Romagna, è stato offerto il permesso agli operatori di effettuare i primi lavori di pulizia e manutenzione. La situazione quindi non è ancora chiara ma secondo il vicepresidente di Federbalneari, la speranza è quella di poter ripartire lavorando con gli italiani.

Tra le idee, oltre alla ormai ben nota distanza sociale da rispettare, anche la creazione di ombrelloni familiari per nuclei di 4 persone, turni, ma anche la prenotazione obbligatoria e la creazione di una patente sanitaria con test del sangue rapidi. Previsti anche turni per igienizzare gli spazi più usati come spogliatoi e distributori di salviette e disinfettanti. Le mascherine invece dovranno essere utilizzate appena ci si allontana dall’ombrellone familiare. Anche il Sindacato italiano balneari aderente a Fipe/Confcommercio a nome di Antonio Capacchione ha detto la sua in merito a queste ipotesi: “In questi giorni si moltiplicano riflessioni sulle modalità di esercizio delle attività balneari in presenza dell’epidemia virale ancora in corso: alcune di queste sono utili, interessanti e logiche, altre del tutto fantasiose e irrealistiche”. Secondo Mario Schiavina, direttore dell’Unità operative di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Policlino Sant’Orsola di Bologna, invece: “Pensare di programmare vacanze al mare quest’estate al momento è una possibilità da dimenticare“.

Le incertezze insomma sono ancora troppe ma quello che appare certo è che gli operatori del settore dovranno farsi trovare pronti quando scatteranno le nuove prenotazioni. Anche negli hotel dovranno essere rispettate nuove norme che vanno dalla distanza minima, alla continua sanificazione delle stanze a nuove modalità per servire i pasti nei ristoranti.

