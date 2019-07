Come cambia il lavoro al passo con i millennial: interazioni online e supporto post-vendita

Ups ha condotto di recente lo studio intitolato Industrial Buying Dynamics 2019, mettendo al centro gli acquisti in campo industriale e l’impatto generato dai millennial. Italia, Germania, Francia e Inghilterra i Paesi europei che sono stati presi come riferimento da Ups, che ha raffrontato i dati emersi nei Paesi del Vecchio Continenti con quelli registrati negli Stati Uniti d’America e in Cina.

Come crescono i millennial

I protagonisti del dossier sono professionisti dell’acquisto industriale (vengono definiti letteralmente così nell’approfondimento del Sole 24 Ore pubblicato nel corso della giornata di ieri. Le statistiche dello studio Industrial Buying Dynamics si basano sull’intervista di 2.500 persone, di età compresa tra i 22 e i 70 anni.

Tra i 2.500 professionisti dell’acquisto industriale intervistati dalla società Ups, il 38 per cento di loro appartiene alla fascia dei cosiddetti millennial, termine con cui si indica la generazione nata tra gli anni Ottanta e Novanta del XX secolo. La percentuale è in crescita del 10 per cento rispetto all’ultimo dato, che risale a quattro anni fa, quando nel 2015 Ups dedicò il primo studio al tema delle dinamiche di acquisto in campo industriale. Nonostante la loro crescita esponenziale, se si considera l’arco temporale così ristretto, i millennial non hanno ancora raggiunto il livello della generazione baby boome (le persone nate nella decade tra gli anni Cinquanta e Sessanta).

Più spazio alle interazioni online

Rispondendo alle interviste condotte da Ups, la maggior parte dei millennial ha sottolineato di preferire il mondo online per acquistare prodotti e forniture industriali. Sempre più spazio dunque alle interazioni online, dove a giocare un ruolo fondamentale sono i marketplace o direttamente i produttori, il più delle volte contattati tramite i social network. Rispetto a ciò, il cambiamento più evidente rispetto a cinque anni fa è l’allontanamento progressivo dai distributori e la volontà di acquistare all’estero. In Italia, così come nel resto d’Europa, viene poi data un’importanza capitale all’assistenza post-vendita, ancora più che alla qualità e al prezzo.

Leggi anche: Mercato del lavoro e millenials: perché lo smart working potrebbe funzionare

Condividi su