Chiusura Mahle a Saluzzo e La Loggia: la crisi del diesel manda a casa 452 lavoratori

Non sembra avere fine il girone infernale delle aziende in crisi e dei dipendenti che si trovano senza lavoro. La cattiva sorte stavolta ha toccato la Mahle, che ha intenzione di chiudere due stabilimenti in Italia, più precisamente a Saluzzo, in provincia di Cuneo e i due siti a La Loggia, in provincia di Torino. La storica azienda del settore automotive, infatti, ha deciso di trasferire gli stabilimenti in Polonia e la conseguenza è che in questo modo 450 lavoratori si ritroveranno senza lavoro.

450 lavoratori disoccupati, drastica decisione per la Mahle

La Mahle ha deciso di trasferire gli stabilimenti all’estero e la conseguenza, dunque, è che centinaia di persone rimarranno disoccupate. L’azienda ha spiegato che la decisione “si è resa necessaria a causa della sempre più difficile situazione di mercato a livello globale, che sta conducendo ad un ulteriore declino negli ordinativi”. La nota continua ribadendo la situazione attuale della società in cui si spiega che “a breve saranno avviate le consultazioni con le organizzazioni sindacali e che collaborerà strettamente con i rappresentanti dei lavoratori al fine di considerare ogni possibile misura alternativa e minimizzare il potenziale impatto sui circa 450 dipendenti dei due stabilimenti coinvolti“.

Tra le motivazioni anche il cambiamento di strategia delle case automobilistiche europee, il riferimento, più precisamente, va alla produzione di motori diesel e la diminuzione degli ordini da parte delle case automobilistiche. Nel frattempo i dipendenti dell’azienda hanno protestato davanti alla sede dell’Unione Industriale di Torino.

Sono arrivate dure anche le parole del segretario generale Fismic Confsal Roberto Di Maulo che ha sottolineato come “Va impedito alle multinazionali di considerare il territorio italiano come un limone da spremere, intervenga da subito il ministro Patuanelli”.

Crisi per il settore

La crisi nel mercato delle auto, e più precisamente del diesel, determinata sicuramente dall’avvio dell’elettrico e dai vari blocchi stradali nelle città per le auto alimentate a gasolio, non ha fatto altro che accelerare la crisi per l’azienda tedesca, visto che gli stabilimenti non hanno fornito più Fca. D’altronde, la crisi delle auto in Piemonte sembra avere una portata ancora più ampia e a rischio ci sarebbero migliaia di posti di lavoro. Nei prossimi giorni dovrebbe essere attivata la procedura di 75 giorni per negoziare con le organizzazioni sindacali in vista della chiusura degli stabilimenti anche perché l’azienda ha fatto capire che non ci saranno miglioramenti degli ordini. Va ricordato che il gruppo conta 79mila dipendenti e ricavi per 12 miliardi di euro.

