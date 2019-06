Chiara Ferragni regala un bonus da 3.400 euro ai dipendenti

Dopo Ferrero, che di recente aveva premiato i dipendenti, anche la nota fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni ha fatto la stessa cosa regalando un bonus da 3.400 euro lordi ai suoi dipendenti per l’ottimo lavoro svolto con la Tbs Crew, società nata nel 2009, di cui oggi è amministratore delegato.

Un bonus per il successo di Tbs Crew

La Tbs Crew dal 2009 gestisce e-store e il blog di theblondesalad. com e da sempre ha portato ricavi tanto che la Ferragni ha deciso di premiare i suoi dipendenti con un bonus speciale, considerando i risultati del bilancio 2018 ottimali. Non ci sono i dati relativi al fatturato, l’azienda non ha voluto comunicarli, ma basti pensare che negli ultimi mesi i dipendenti sono diventati 15 contro i 7 di un tempo, tutti assunti a tempo indeterminato. Come riporta Il Sole 24 Ore, di recente la nota fashion blogger ha presentato una limited edition di prodotti make up realizzata con Lancôme.

Le altre aziende che hanno premiato i dipendenti

Oltre alla Ferragni e a Ferrero, ci sono anche altre aziende del lusso che nel corso del tempo hanno premiato i propri dipendenti. Brunello Cucinelli nel 2012 condivise 5 milioni di utili con i dipendenti, mentre Luxottica aveva diviso gli utili nel 2015 per festeggiare gli 80 anni dell’azienda.

Il successo della Ferragni è facilmente spiegabile. Secondo un’analisi dell’Osservatorio Influencer Marketing (OIM) realizzato da Ipsos, il 68% degli italiani segue influencer e celebrity che diventano vere e proprie fonti di ispirazione. I dati hanno chiaramente rilevato come l’influencer marketing abbia un potere enorme sulle proprie scelte d’acquisto. Non è quindi un caso che molti dei più noti influencer abbiano creato un vero e proprio impero, la Ferragni in primis con i suoi 16,6 milioni di follower.

