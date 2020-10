Il comune di Castropignano, nella provincia di Campobasso, ha aderito all’iniziativa Case a 1 euro. Il progetto coinvolge non solo il centro storico del paese, ma anche l’abitato della frazione Roccaspromonte. Il via libera al piano è arrivato questo mese al termine di una seduta del consiglio comunale, in cui è stato deciso di avviare il programma tanto atteso dai cittadini del comune molisano.

Case a 1 euro a Castropignano e nella frazione Roccaspromonte

L’iniziativa delle Case a 1 euro a Castropignano e nella frazione Roccaspromonte ha come scopo principale quello di rivitalizzare il centro storico del comune, favorendo al tempo stesso botteghe artigianali, attività turistiche e l’arrivo di nuovi nuclei familiari. Il bando è disponibile presso il sito ufficiale del comune di Castropignano, dove troverete qualsiasi risposta alle vostre domande.

Ma cosa ha da offrire il centro abitato di Castropignano? Rispondiamo a questa domanda elencando quelli che sono i luoghi d’interesse principali del comune e i dintorni: all’interno delle mura del borgo medievale è presente la Chiesa di San Salvatore, che risale al XIII secolo e rappresenta il monumento più importante a livello storico e artistico di Castropignano.

Perché aderire

Appena fuori le mura del borgo, poi, segnaliamo la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove spicca in particolare il portale risalente al Cinquecento, ritenuto uno dei più belli di tutta la regione Molise. Restando nei dintorni del paese, un altro luogo d’interesse è il Castello d’Evoli, risalente all’età longobarda secondo quanto confermano le fonti storiche.

Non solo però, perché andare ad abitare o soltanto trascorrere un un weekend a Castropignano significa anche avere la possibilità di compiere il suggestivo percorso del tratturo Lucera-Castel di Sangro.

L’itinerario, tra i più interessanti di tutto il Molise, è ideale per delle passeggiate a piedi o per le persone che amano andare a cavallo (vengono infatti organizzate durante l’anno diverse escursioni).

Vedi anche: Come funziona il progetto Case a 1 euro e dove comprare

[email protected]