Case a 1 euro e comuni che pagano per viverci: bando anche a Taranto

Crescono i comuni, sopratutto borghi a rischio spopolamento, che pensano alla vendita di case a 1 euro per riqualificare il paese e far ripartire l’economia. Tra questi se ne contano almeno una ventina tra cui Cantiano, Montieri, Borgomezzavalle, Ollolai, Gangi, Racalmuto, Salemi etc.

Taranto

Sono borghi che non vogliono rassegnarsi allo spopolamento e quindi stanno investendo su progetti immobiliari in cui si vendono case a 1 euro.

Sono già diversi anni che il progetto delle case a 1 euro è in voga e nel corso del tempo ha destato anche curiosità da parte dei media internazionali. Ora anche Taranto sta pensando all’idea delle case a 1 euro attraverso un modello chiamato “Ecosistema Taranto” che punta all’economia circolare e alla mobilità sostenibile. Il progetto, o meglio chiamarlo idea per adesso, per riqualificare la città è vendere alcuni edifici della zona chiamata Isola alla cifra simbolica di 1 euro.

L’idea è quella di ripensare una città che oggi conta una grossa quota di spopolamento a causa dell’emigrazione di molti giovani che sono andati all’estero a cercare lavoro. Il Mibact avrebbe così stanziato 90 milioni di euro per la riqualificazione del borgo antico. Si attende poi il bando che dovrebbe prendere forma nelle prossime settimane e in cui saranno contenuti i dettagli sulle case a 1 euro. Come per altri luoghi in cui il progetto è andato in porto, per poter acquistare l’immobile sarà necessario avere la residenza nell’immobile stesso o trasformarlo in casa vacanza. I lavori di riqualificazione dovranno partire entro due mesi dall’acquisto.

Altri comuni

Un altro comune in cui le case costano 1 euro è Bisaccia. Di recente la Cnn ha intervistato il Vicesindaco Francesco Tartaglia che ha confermato l’interesse degli americani per il borgo dell’Irpinia mentre lo scorso agosto era uscito il bando per i primi appartamenti. Stessa idea di alcuni montani del Friuli Venezia Giulia a rischio spopolamento.

Leggi anche: Paesi che pagano per viverci: case a 1 euro e 2mila euro regalati

Case in vendita a 1 euro in Italia: ecco i 14 comuni dove acquistarne una

[email protected]