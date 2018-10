Blocco diesel Euro 3: le regole degli stop e come sapere se l’auto può circolare

E’ partito dal 1 ottobre il blocco delle auto diesel inquinanti nella pianura Padana, nuove regole che fanno parte dell’Accordo per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano‘ e voluto dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. Un blocco che potrebbe ben presto essere emulato da Roma come abbiamo già visto nell’articolo Divieto auto diesel euro 3 a Roma: la capitale copia Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma dal 2019

La mappa dei blocchi

Saranno molte le limitazioni imposte fino al 31 marzo 2019 in alcune fasce orarie durante i giorni feriali, in particolare per le auto diesel Euro 3. Per i trasgressori si parla di multe fino a 658 euro, ecco perchè l’attenzione è molto alta. Riassumendo le disposizioni in base alle regioni:

-in Lombardia saranno limitati gli autoveicoli Euro 0-1-2 ed Euro 3 diesel dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti della Fascia 2.

-in Veneto a non poter circolare saranno gli autoveicoli Euro 3 diesel dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 fino al 31 marzo 2019 che vanno ad aggiungersi al blocco già in atto per Euro 0-1-2 diesel, Euro 0-1 benzina e motocicli con certificato di circolazione rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000. Alcune varianti riguardano la città di Verona e in particolare chi ha un Isee pari o inferiore a 16.700 euro, portatori di handicap, over 70 e soggetti che non possono recarsi al lavoro con i mezzi.

-in Emilia Romagna limitati i veicoli Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e durante le domeniche ecologiche

-mentre in Piemonte si attende il tavolo del 4 ottobre per definire i divieti antismog.

Anche per Roma si ipotizza un divieto ai veicoli inquinanti per combattere lo smog. Questo potrebbe avvenire già dal 2019.

Come come sapere se la tua auto può circolare

Intanto gli automobilisti che non sono in grado di definire la classe ambientale della propria auto possono semplicemente collegarsi alla pagina seguente

inserire la targa ed ottenere così i dati relativi al veicolo con certezza, in modo da sapere senza ombra di dubbio se l’auto può circolare o meno.

