Autocertificazione dal 18 maggio non più necessaria? Tutte le novità in arrivo

Da lunedì 18 maggio potrebbe non servire più l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti. L’indiscrezione arriva da qualificate fonti giornalistiche, ma si invita comunque alla cautela in attesa della conferma definitiva da parte del Governo. Ci si appresta ad entrare in una sorta di nuova fase 2, dopo il via libera alla riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Non saranno però queste le uniche novità che potrebbero portare gli italiani a un inizio estate molto diverso rispetto a quello immaginato soltanto a inizio aprile, quando il Paese viveva i giorni più difficili dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici?

Una delle novità più importanti attese per il prossimo lunedì è la possibilità di incontrare di nuovo gli amici, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. In caso di conferma, le persone saranno libere di organizzare una cena insieme ai propri amici al ristorante, i quali riapriranno dal 18 maggio insieme ai bar e agli altri locali dove prima del coronavirus si era soliti fermarsi per alcune ore e mangiare in compagnia dei propri amici (sia tra giovani che adulti).

Spostamenti tra regioni a basso rischio

Un’ulteriore novità legata all’allentamento delle misure previste a partire dal 18 maggio è la possibilità di spostare da una regione all’altra, a patto che entrambe siano a basso rischio. Anche questa, al momento, si tratta soltanto di un’indiscrezione, ma c’è già chi sta ponendo solide basi perché ciò avvenga il prima possibile e nel pieno rispetto delle regole. Si parla ad esempio con insistenza della possibile riapertura dei confini tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia: le province interessate sarebbero quelle di Treviso-Belluno e Pordenone, oltre alla provincia di Venezia e quella di Udine.

Domani, venerdì 15 maggio, è atteso il primo bilancio del Ministero della Salute in merito ai dati raccolti dallo scorso 4 maggio, quando il Governo ha avviato la fase 2.

