Auto elettriche: perché entro il 2030 serviranno 3 milioni di colonnine di ricarica

Le auto elettriche continuano a farsi largo nel mercato automobilistico ma per arrivare all’obiettivo emissioni zero per la CO2 è necessario moltiplicare le colonnine di ricarica pubbliche fino a 15 volte.

Il futuro delle auto elettriche, investire 20 miliardi per le colonnine

La Ue ha infatti fissato, entro il 2050, l’obiettivo di emissioni zero ma secondo Transport & Environment per arrivare a questo obiettivo è fondamentale aumentare il numero di colonnine di ricarica e investire almeno 20 miliardi di euro.

44 milioni di veicoli elettrici

Secondo T&E, per arrivare al 2050 con emissioni zero, in Europa dovranno esserci sulle strade almeno 44 milioni di veicoli elettrici già dal 2030 mentre oggi, questi, sono solo 185.000. Sempre secondo T&E, ad oggi, per le colonnine di ricarica si investe solo il 3% della spesa, nel futuro bisognerà dare spazio sia alle colonnine domestiche che quelle sui posti di lavoro ma anche nelle zone più svantaggiate e meno popolate, considerando che chi viaggia, spesso, teme di non trovare le colonnine di ricarica lungo la strada.

Dal 2020, in particolare, aumenterà il numero di auto elettriche in circolazione e dal 2021 scatterà il nuovo limite di emissioni di CO2 fissate dalla Ue. I costruttori, in sostanza, dovranno pagare una multa per ogni esemplare venduto visto che entro il 2030 il limite dovrà essere tagliato del 37,5%. Sempre entro il 2030 dovranno circolare 44 milioni di veicoli elettrici considerando che nel biennio 2020 e 2021 usciranno parecchi modelli plug-in e che molte case costruttrici stanno investendo molto sull’elettrico.

I maggiori punti di ricarica, secondo i dati di Transport & Environment, saranno concentrati in Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia. Nel nostro paese l’obiettivo è arrivare a 300mila punti di ricarica entro il 2030. Ad oggi, ce ne sono 8200 secondo i dati diffusi dall’Energy & Strategy Group di cui la maggior parte su strade, piazze, parcheggi, centri commerciali, uffici e hotel con una disparità tra Nord e Sud e il 70-75% concentrati nelle aree urbane.

Leggi anche: Auto elettriche: al via i maxi-incentivi del bando Rinnova Autovetture in Lombardia per 15 milioni di euro

Auto elettrica, un mercato in salita: le stime fino al 2030 e perché sarà il trasporto del futuro

chiara. [email protected]