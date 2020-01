Auchan-Conad, passaggio doloroso: 817 licenziamenti, quale futuro?

Continua la querelle Auchan e Conad. L’acquisizione da parte di Margherita distribuzione per numerosi punti vendita Auchan in tutta Italia continua a far discutere dopo la notizia della messa in mobilità di 817 dipendenti. A questi però si aggiungono centinaia di lavoratori della logistica e dei servizi anche in appalto. Va ricordato che l’acquisizione di Auchan da parte di Conad, interessa 1600 punti vendita e permetterà a Conad di passare ad una quota di mercato del 19%.

817 licenziamenti

Come riporta anche Il Sole 24 Ore, a rimetterci maggiormente è la sede di Rozzano, tra dipendenti e dirigenti ma anche i vari lavoratori che operano nei punti vendita sparsi in Italia. In una nota è stato riportato che la procedura di licenziamento di 817 dipendenti è stata formalizzata e che entro giugno 2020 la vertenza tra Auchan e Conad deve concludersi. Quale futuro quindi per i licenziati? Le notizie parlano di un percorso di ricollocamento o un incentivo al licenziamento da parte di Conad (tra cui pensionamenti e pre pensionamenti, outplacement, mobilità volontaria e incentivata).

Punti vendita interessati

Tra i più interessati i 456 lavoratori della sede di Rozzano, 46 a Roncadelle (Brescia), 40 a Offagna (Ancona), 33 ad Ancona, 41 a Roma, 27 a Vicenza, 13 a Catania e altri 160 che fanno parte di uffici distaccati. Il quotidiano milanese ha parlato anche di procedure di mobilità come prima fase, a cui seguiranno centinaia di posti di lavoro a rischio: in Veneto 480 addetti impiegati negli iper, in Sardegna a rischio 370 dipendenti senza contare la situazione ancora in bilico di alcuni punti vendita in Lombardia, tra cui a Nerviano.

La notizia non ha fatto piacere ai sindacati di categoria. Alessio Di Labio, segretario nazionale della Filcams Cgil, ha dichiarato che «L’annuncio dello svuotamento delle sedi, oltre a mettere nel panico 817 persone, esplicita che la vertenza precipiterà velocemente. Su questo il Mise e il ministero del Lavoro dovranno finalmente responsabilizzarsi e avere un ruolo attivo e non di semplici spettatori».Intanto Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, ha fatto sapere che la società ha concluso il 2019 con 14,3 miliardi di euro di fatturato e che complessivamente da lavoro a 59.587 addetti, anche se al momento il rischio per gli 817 dipendenti Auchan è reale.

Leggi anche: Passaggio Auchan-Conad: sciopero nazionale a ridosso di Natale

Per rettifiche, domande, informazioni o comunicati stampa scrivete a [email protected]