Assunzioni e green economy: le nuove figure per trovare lavoro

Non solo l’intelligenza artificiale, anche la green economy cambia il mondo del lavoro. Nel 2019 sono state assunte 500mila persone nel settore dei green job, un settore in netta crescita che guarda distintamente al futuro.

Quali sono le figure più richieste

Tra le figure più innovative, che hanno subito un vero e proprio rinnovamento e una crescita importante, spiccano il meccanico industriale green, il giurista ambientale, l’esperto in gestione dell’energia, l’installatore di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale, il cuoco sostenibile, il meccatronico green, lo specialista in contabilità verde etc. Ne ha parlato di recente Il Sole 24 Ore in un articolo dedicato all’economia green.

I dati del Rapporto GreenItaly, realizzato da Unioncamere per la Fondazione Symbola, parlano chiaro. Soltanto nel 2018 le figure green nel mondo del lavoro hanno raggiunto la quota di 3 milioni, superando di 100mila l’anno precedente. In genere la crescita rispetto agli ultimi 5 anni è stata del +5,3%. A livello regionale è la Lombardia la regione in cui si concentrano la maggior parte di questi lavori (21,3%) seguita dal Lazio con il 10,3%. Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna sono invece le regioni con la più alta incidenza sul totale degli occupati.

La richiesta delle aziende

Ma che cosa cercano le aziende quando richiedono un profilo green? Sicuramente un candidato altamente formato ed esperto considerando che in un caso su due il posto fisso è assicurato. C’è anche da dire, però, che in molti casi le aziende non riescono a reperire figure che corrispondono a questo identikit proprio perché vengono richieste competenze ed esperienze che ad oggi in pochi hanno. Nel futuro però è quasi certo che i profili legati alla green economy avranno sempre più appeal e cresceranno le richieste nelle aziende un pò come accade per i mestieri legati all’intelligenza artificiale e l’innovazione digitale.

Leggi anche: Mobbing e molestie sul posto di lavoro: dati e storie allarmanti, quando per le donne diventa un incubo

Condividi su