Amazon GO, ecco cos’è e come funziona il nuovo negozio di Jeff Bezos

Il fatto che Jeff Bezos sia l’uomo più ricco al mondo, come riporta l’ultima classifica redatta nel 2017, non ci deve più stupire, considerate le notevoli innovazioni portate dalla mente di Seattle, che con il suo Amazon è riuscito a creare un impero. Se fino ad oggi il colosso statunitense ha polverizzato ogni record online, l’ultima invenzione potrebbe portare Amazon a rivoluzionare l’universo fisico degli acquisti come lo conosciamo oggi, fatto di supermercati, centri commerciali e piccoli negozi gestiti da privati. La pietra miliare posta nelle ultime da Bezos si chiama Amazon GO. A confronto, impallidiscono anche i robot del nuovo centro di Torrazza Piemonte.

Cos’è e come funziona Amazon GO

In parole povere, Amazon GO è il futuristico negozio fisico di Amazon, dove non esistono le casse e, di conseguenze, non vi sono nemmeno code eccetera. Nonostante ciò, il personale continua ad esistere e a rivestire un ruolo in Amazon GO anche se la figura del commesso è stata cancellata. Almeno fino a quando non saranno i robot a sistemare la merce sugli scaffali e accogliere il cliente con il classico messaggio di Benvenuto, un’eventualità neanche tanto remota se si considerano i passi in avanti compiuti dalla tecnologia in questi anni.

Come funziona Amazon GO? Il cliente entra nel negozio, trova un prodotto di suo interesse, scannerizza il codice fornito da un’applicazione collegata al proprio account Amazon, esce dal negozio superando dei tornelli che consentono di far sapere ad Amazon quale o quali prodotti il cliente ha appena acquistato, addebitando il costo sulla carta di credito associata all’account di Amazon. Un’autentica rivoluzione, che potrebbe essere estesa da Amazon anche ai punti vendita Whole Foods oppure essere concessa in licenza alle altre aziende.

