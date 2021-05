Amazon compra MGM? Sul piatto 9 miliardi di dollari

Amazon punta MGM: secondo una recentissima notizia pubblicata da reuters.com il gigante dell’e-commerce sarebbe in trattativa per acquisire l’iconico studio cinematografico Metro Goldwyn Mayer.

L’operazione potrebbe rientrare nelle mire espansionistiche del mondo dell’intrattenimento video di Amazon che starebbe continuando ad investire grandi capitali per far cresce il suo “Prime Video” e, in generale, per offrire ai suoi clienti un servizio sempre più completo e di qualità, capace di fare a spallate con il suo diretto e (al momento) più famoso concorrente: “Netflix”.

Allo stato attuale, ad ogni modo, si tratta di semplici indiscrezioni, non ancora confermate dalla stessa Amazon, ma che cominciano a farsi sempre più insistenti.

Amazon e MGM: la società del miliardario Jeff Bezos sarebbe interessata ad acquistare lo storico studio cinematografico americano

Secondo reuters.com, Amazon sarebbe in trattativa per l’acquisizione dell’ormai iconico studio cinematografico MGM: lo stesso che possiede il franchise “James Bond”, e che ha prodotto serie televisive internazionali del calibro di The Handmaid’s Tale, Fargo, Vikings e Shark Tank. Lo stesso studio possiede anche il canale via cavo Epix e realizza programmi televisivi. Inoltre, secondo la rivista Variety la cifra in ballo sarebbe pari a 9 miliardi di dollari.

Amazon, ad ogni modo, ha rifiutato di commentare il rapporto, dicendo che “non commenta voci o speculazioni”.

Già a dicembre Reuters riportava che lo studio cinematografico MGM stava esplorando una vendita e aveva contattato le banche di investimento Morgan Stanley e LionTree LLC e aveva avviato un processo di vendita formale.

La notizia, seppur inaspettata, di certo non sorprende più di tanto. Amazon, ormai da un po’ di anni, sta entrando prepotentemente verso il mercato, oggi più che mai florido, dell’entratteniment.

La stessa società, peraltro, si è già aggiudicata i diritti per 16 partite in esclusiva a stagione di Champions League fino al 2024, e sta per mettere le mani anche sulla Coppa del mondo.

Articoli correlati