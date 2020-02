Come Amazon, Apple e Google rivoluzioneranno la sanità

A margine dei lavori del Forum economico mondiale di Davos, Business Insider ha chiesto ad Amy Webb quale sia lo scenario – ritenuto improbabile dagli altri – che secondo lei si potrebbe materializzare nei prossimi anni. Vi starete chiedendo chi sia Amy Webb: nonostante il suo nome non sia noto al grande pubblico, la Webb è un’affermata futurologa quantitativa e professoressa di previsione strategica presso l’Università di New York.

La casa dove abitiamo diventerà la nostra clinica

Oggigiorno, il valore della sua professione è visto con un occhio di riguardo dalle grandi aziende, che desiderano investire sbagliando il meno possibile e intercettando una tendenza prima delle società rivali. Rispondendo alla domanda posta da Business Insider, Amy Webb un po’ a sorpresa ha fatto riferimento al settore della sanità, sostenendo come entro i prossimi vent’anni questo verrà rivoluzionato dai big tech quali Amazon, Apple e Google. La docente presso la Nyu si è spinta oltre, sottolineando come il processo di rinnovamento sia già iniziato.

Ai microfoni di Business Insider, Amy Webb ha tratteggiato il futuro del settore sanitario a livello internazionale, assegnando ad Amazon, Apple e Google il ruolo di protagonisti nel cambiare le carte in tavola. Attraverso una felice metafora, la futurologa quantitativa ha paragonato l’abitazione di ciascuna persona a una clinica: merito delle innovazioni tecnologiche che le big tech americane stanno apportando in quest’ultimo periodo nel mondo sanitario. Amy Webb è sicura che il paradigma verrà presto cambiato, a partire dalla diagnostica fino ad arrivare al rapporto medico-paziente, oltre alla distribuzione dei farmaci.

L’importanza dei dispositivi wearable

La punta dell’iceberg di questo fenomeno è rappresentato dai dispositivi wearable, oltre che dagli assistenti vocali. Tra i primi figurano i prodotti fitness Fitbit (di recente acquistata da Google per oltre 2 miliardi di dollari) e smartwatch evoluti come Apple Watch, entrambi in grado di rilevare importanti informazioni sullo stato di salute della persona che li indossa.

