Addio al contante: ecco perché un italiano su due non è pronto ai pagamenti elettronici

Il Governo sta spingendo ai pagamenti elettronici per combattere l’evasione fiscale ma secondo un recente studio commissionata da Facile.it, la maggior parte dei connazionali non è pronto a dire addio al contante. Per 1 italiano su 2 ossia la metà della popolazione il grande passo risulta ancora faticoso.

Perché gli italiani faticano a lasciarsi andare ai pagamenti elettronici

L’addio al contante, o sarebbe meglio dire la riduzione del suo utilizzo, costa fatica, in base all’indagine, al 58,4% delle donne contro il 41,4% degli uomini. Anche l’età ha un peso: i giovani tra 18 e 24 anni sono più propensi al cambiamento con una percentuale più alta di coloro che si ritengono pronti ad usare la moneta elettronica.

A livello geografico, tra coloro che non si sentono ancora pronti ad abbandonare il caro contante il 52,4% e 51% degli abitanti del Nord-est e del Nord-ovest contro il 49% degli abitanti del Centro e Sud.

Una questione di sicurezza?

Ma perchè gli italiani non sono ancora pronti? Sicuramente la comodità è una delle motivazioni principali che spinge una grossa fetta di italiani a preferire il contante. Dietro a questa scelta anche una questione di abitudine per il 18% mentre l’11% ha dichiarato che la motivazione è legata semplicemente alla volontà di mantenere un controllo delle proprie uscite. Usare sempre la carta, invece, non permetterebbe di poter tenere sotto controllo le spese. Per un 10,2%, poi, la paura che lo Stato possa vedere tutte le spese fatte mentre la carenza dei Pos nei negozi è un’altra motivazione per un 10%. Infine, c’è anche una questione di sicurezza: le carte di credito, di debito e le prepagate infatti sono considerate meno sicure rispetto al contante.

A poter far cambiare idea agli italiani in merito all’uso maggiore delle carte sono gli sconti per le transazioni effettuate con carte elettroniche. In misura minore, invece, gli sgravi fiscali in dichiarazione dei redditi, soprattutto per la fascia 25 e i 34 anni di età.

Stop ai pagamenti in contante, le misure allo studio del nuovo governo

