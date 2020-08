9 città italiane dove comprare case a 1 euro

Prosegue il nostro approfondimento sul progetto case a 1 euro. Dopo avervi parlato la settimana scorsa del bando ufficiale per la zona vecchia di Taranto, oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione, presentando un elenco di 9 città italiane dove è possibile comprare una casa al prezzo simbolico di 1 euro. Buona lettura (e investimento)!

#1 Carrega Ligure (Piemonte)

Iniziamo la nostra classifica partendo dal Nord Italia, più precisamente in Piemonte: Carrega Ligure si trova in Val Borbera, provincia di Alessandria, ed è un comune abitato da meno di 100 persone.

#2 Vergemoli (Toscana)

Spostiamoci ora al Centro Italia. Come ricorderete, già qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei borghi fantasma Vergemoli e Fabbriche di Vallico nel cuore della Garfagnana, potete dunque approfondire al link.

#3 Cantiano (Marche)

Toscana e Marche sono due regioni con molti punti in comune, su tutti la bellezza naturalistica conferita dalla morfologia del territorio. Cantiano, situato alle pendici del Monte Catria, vanta anche il riconoscimento della Bandiera Arancione assegnata da Touring Club.

#4 Lecce nei Marsi (Abruzzo)

Un altro comune che ha aderito al progetto delle case a 1 euro è Lecce nei Marsi, piccola perla del Parco Nazionale d’Abruzzo in provincia dell’Aquila.

#5 Patrica (Lazio)

Il nostro tour itinerante fa tappa ora a Patrica, delizioso centro abitato a pochi passi da Frosinone, dove sono disponibili quasi 40 immobili.

#6 Zungoli (Campania)

Non sarà forse molto conosciuto, ma Zungoli vanta un record degno di nota: nel territorio dell’Irpinia stato il primo a ricevere la Bandiera Arancione del Touring Club.

#7 Taranto (Puglia)

Siamo giunti in Puglia, con i riflettori accesi su Taranto. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento di qualche giorno fa.

#8 Sambuca (Sicilia)

Dopo il primo bando di grande successo, Sambuca cala il bis con l’inedita iniziativa case a 2 euro (ma all’asta).

#9 Ollolai (Sardegna)

Ultimo comune in evidenza è Ollolai, nel cuore della Barbagia, in provincia di Nuoro. Ci troviamo in Sardegna, in un territorio che ci ricorda come l’isola sarda non sia soltanto quella di Porto Cervo e dintorni.

