Se stai per firmare un nuovo contratto di lavoro, una delle clausole più importanti che devi controllare è quella sul periodo di prova. Si tratta di una fase iniziale delicata, spesso sottovalutata, che invece può incidere in modo decisivo sulla stabilità del rapporto di lavoro.

Non a caso, molti lavoratori si chiedono quanto può durare al massimo il periodo di prova per un nuovo lavoro e quali siano i limiti fissati dalla legge. La risposta dipende dal tipo di contratto e dal contratto collettivo applicato.

Prenditi qualche minuto per leggere questa guida e saprai se il contratto di lavoro che ti hanno proposto è regolare per quanto prevede riguardo il periodo di prova.

Cos’è il periodo di prova e a cosa serve

Partiamo dalla definizione e dallo scopo di questa misura. Molti infatti ci chiedono “sono obbligato a accettare il periodo di prova anche se vengo da una posizione lavorativa simile?”.

Il periodo di prova è una clausola contrattuale che consente a datore di lavoro e dipendente di valutare il rapporto prima che diventi definitivo. Il datore può verificare le competenze professionali, mentre il lavoratore può capire se mansioni, orari e ambiente di lavoro sono in linea con le aspettative. Quindi non va subìto dal lavoratore: al contrario è uno strumento di pre valutazione per entrambe le parti. Il periodo di prova è da intendersi retribuito.

Durante la prova, lavoratore e datore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di motivazione, purché la clausola sia stata pattuita per iscritto e nel rispetto dei limiti di legge. Quindi, se non sei convinto del nuovo lavoro, il periodo di prova può essere una fase intermedia in cui continui a guardarti intorno.

La durata massima del periodo di prova prevista dalla legge

La normativa italiana stabilisce che il periodo di prova non può essere illimitato. In via generale, la durata massima è fissata in 6 mesi, soprattutto per i contratti a tempo indeterminato, salvo che il contratto collettivo preveda una durata inferiore.

Questo limite serve a evitare che la prova venga utilizzata come una forma di lavoro precario mascherato, senza le tutele previste per un’assunzione definitiva.

Periodo di prova nei contratti a tempo determinato

Nei contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionata alla durata complessiva del contratto. La legge ha introdotto criteri più rigidi proprio per evitare prove eccessivamente lunghe in rapporti di lavoro brevi.

In questi casi, il periodo di prova può durare solo pochi giorni o poche settimane, in base alla durata totale del contratto.

Durata massima del periodo di prova: tabella riepilogativa

Tipo di contratto Durata del contratto Periodo di prova massimo Tempo indeterminato — Fino a 6 mesi (salvo CCNL) Tempo determinato Fino a 6 mesi Massimo 15 giorni Tempo determinato Da 6 a 12 mesi Massimo 30 giorni Tempo determinato Oltre 12 mesi Durata proporzionata (in genere 1 giorno ogni 15 di contratto)

Il ruolo dei contratti collettivi nazionali (CCNL)

I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno un ruolo centrale nella definizione del periodo di prova.

Possono stabilire durate diverse in base al livello di inquadramento e alla mansione svolta.

È importante sapere che i CCNL possono solo ridurre la durata del periodo di prova rispetto ai limiti di legge, ma non possono mai estenderla.

Domande frequenti sul periodo di prova (FAQ)

Il periodo di prova è obbligatorio?

No, il periodo di prova non è obbligatorio per legge. Deve essere espressamente indicato nel contratto. In assenza di una clausola scritta, il rapporto di lavoro è considerato definitivo fin dal primo giorno.

Si può essere licenziati durante il periodo di prova?

Sì, durante il periodo di prova il datore di lavoro può interrompere il rapporto senza preavviso e senza motivazione, purché la prova sia valida e conforme alla normativa. Lo stesso diritto spetta anche al lavoratore.

Il periodo di prova può essere prorogato?

In linea generale, il periodo di prova non può essere prorogato. Tuttavia, può essere sospeso in caso di malattia, infortunio o congedi obbligatori, riprendendo al rientro effettivo al lavoro.

Cosa succede se il periodo di prova è troppo lungo?

Se la durata del periodo di prova supera i limiti previsti dalla legge o dal CCNL, la clausola può essere considerata nulla. In questo caso, il lavoratore risulta assunto a tempo pieno e con tutte le tutele fin dall’inizio.

Il periodo di prova vale se ho già svolto le stesse mansioni?

No. Se il lavoratore ha già svolto le stesse mansioni presso lo stesso datore di lavoro, il periodo di prova non è valido, perché la funzione di verifica è già stata soddisfatta.

Riassumendo