La manovra di Bilancio ha di fatto cancellato dal sistema previdenziale due misure che scadono il 31 dicembre 2025 e che evidentemente non sono state confermate. Le misure in questione sono la quota 103 e opzione donna. Invece l’Ape sociale è stata confermata anche per il 2026. Ma al netto delle novità della nuova manovra finanziaria, ci sono possibilità di andare in pensione anticipata assolutamente favorevoli pure oggi ed entro il 2025. Cioè evitando di finire dentro le eventuali nuove regole che verranno introdotte. In risposta ai tanti quesiti che ci arrivano in redazione di gente che chiede lumi su eventuali misure di pensionamento anticipato presenti oggi, dobbiamo dire che ce ne sono un paio da analizzare meglio.

Misure che danno possibili pensioni a 62 anni di età o a 65 anni ma solo a determinati lavoratori ed in determinate condizioni.

Due possibili pensioni a 62 o 65 anni da chiedere entro il 31 dicembre 2025

SI può andare in pensione molto prima anche con carriere contributive di 20 anni o poco più. Andare in pensione prima significa farlo prima di compiere i 67 anni di età canonici per la pensione di vecchiaia.

In un caso che adesso analizzeremo, si può anticipare proprio questa misura di vecchiaia. Ma solo per lavoratori che hanno il primo accredito dopo il 31 dicembre 1995 e solo per donne che nella loro vita hanno avuto dei figli. Nel caso delle pensioni di vecchiaia l’anticipo è di 4 mesi per ogni figlio avuto e può arrivare a massimo 16 mesi per le lavoratrici che hanno avuto 4 o più figli.

In altri termini una lavoratrice che rientra completamente nel sistema contributivo perché la sua data di iscrizione alla previdenza obbligatoria è successiva al 1995, può a ragione andare in pensione prima del previsto in virtù di questa norma che nel 2025 è stata potenziata di 5 mesi dall’attuale governo.

Infatti fino al 2024 lo sconto massimo era di un anno per chi aveva avuto 3 o più figli. Oggi invece è salito a 16 mesi.

Ecco le tante vie di uscita anticipate ancora disponibili nel 2025 per le pensioni

Sconto destinato solo alle contributive pure come dicevamo sopra. E pertanto, uno sconto che vale anche per la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni di età. Oppure per la pensione anticipata contributiva a 64 anni. Nel primo caso parliamo della pensione che si centra a 71 anni con una carriera di soli 5 anni di contributi come soglia minima da raggiungere.

Nel secondo caso parliamo di una misura molto nota, che si centra a 64 anni di età con 20 ani di versamenti. Se per le pensioni di vecchiaia ordinarie per i contributivi puri, lo sconto può concedere uscite a 65 anni e 8 mesi, a 66 anni, a 66 anni e 4 mesi e a 66 anni e 8 mesi, in base ai figli avuti, lo stesso accade per queste altre misure.

Pertanto, anziché aspettare i 71 anni c’è chi potrebbe avere diritto alla pensione addirittura a 69 anni e 8 mesi. Naturalmente se ha avuto 4 o più figli nella vita. Altrimenti si sale a 70 anni, 70 anni e 4 mesi o 70 anni e 8 mesi.

E per le pensioni anticipate ordinarie una lavoratrice con 4 figli avuti o più può andare in pensione addirittura a 62 anni e 8 mesi. Con i medesimi scatti di 4 mesi a figlio.

Va detto che queste soluzioni sono attive anche oggi. Pertanto queste pensioni a 62 e 65 anni per esempio, si possono centrare anche oggi. E saranno attive oltre che nel 2025 anche nel 2026.