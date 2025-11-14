Il calendario segna per oggi una data importante per chi ha deciso di richiedere un aiuto economico per iniziare un percorso di supporto psicologico. Oggi, 14 novembre 2025, rappresenta, infatti, l’ultimo giorno utile per inviare la domanda bonus psicologo, la misura gestita dall’INPS che offre un sostegno mirato ai cittadini che desiderano intraprendere sedute di psicoterapia con professionisti aderenti all’iniziativa.

La procedura per l’anno in corso era stata aperta nella seconda metà di settembre, offrendo quindi una finestra di due mesi per presentare le istanze. Il termine fissato per la data odierna chiude ufficialmente le richieste per l’annualità 2025, segnando l’ultima occasione per accedere a questo contributo, sempre più importante per molte persone che intendono affrontare percorsi di benessere mentale con l’aiuto di specialisti qualificati.

Requisiti per ottenere il bonus psicologo 2025

Il bonus psicologo 2025 si rivolge esclusivamente a cittadini residenti sul territorio nazionale. Il criterio centrale per l’assegnazione è basato sull’indicatore ISEE, che non può superare i 50.000 euro. In base alla fascia economica, l’importo riconosciuto varia, garantendo un contributo proporzionato alla condizione patrimoniale del richiedente.

La ripartizione degli aiuti segue tre livelli:

1.500 euro per chi possiede un ISEE inferiore a 15.000 euro;

1.000 euro per chi rientra tra 15.000 e 30.000 euro;

500 euro per chi presenta un ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro.

Questa suddivisione consente di destinare il sostegno con maggiore intensità ai nuclei con redditi più bassi, pur offrendo un contributo anche a chi si trova in condizioni economiche intermedie. Il tetto massimo del bonus permette di ricevere fino a trenta sedute, considerando che ogni voucher vale 50 euro a incontro.

Modalità di invio della domanda

Il documento ISEE è indispensabile per presentare la domanda bonus psicologo e deve essere già disponibile al momento dell’invio della richiesta (non deve essere allegato alla domanda). La trasmissione della richiesta avviene esclusivamente in modalità digitale, accedendo alla sezione “Contributo sessioni psicoterapia” dei servizi online INPS (con SPID di livello 2 o superiore; Carta d’identità elettronica (CIE) 3.0; Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa, la procedura può essere completata tramite il Contact Center dell’istituto, utilizzando il numero verde 803.164 da rete fissa oppure il numero 06 164.164 da cellulare, con tariffa variabile in base all’operatore.

La richiesta può essere inoltrata non solo per sé stessi, ma anche per un figlio minorenne. In questo caso, chi presenta l’istanza deve autocertificare il possesso dei requisiti necessari. L’INPS procederà poi a verificare automaticamente i dati dichiarati, compresi quelli relativi all’ISEE.

Esito della domanda e utilizzo del bonus psicologo 2025

Una volta completata la procedura, l’istituto comunica al richiedente l’importo effettivamente riconosciuto. Contestualmente viene assegnato un codice alfanumerico che permette di usufruire del contributo presso professionisti che hanno aderito al programma. Il codice (da comunicare allo psicologo quando si fa la seduta) ha una durata di 270 giorni, periodo entro il quale è necessario sfruttare l’intero contributo erogato.

L’erogazione del beneficio non avviene tramite rimborso diretto al cittadino, ma attraverso una sorta di “portafoglio digitale” che può essere speso solo presso gli psicoterapeuti autorizzati.

Ogni sessione vale 50 euro, che vengono detratti progressivamente dal totale disponibile fino al suo esaurimento.

Attenziona anche al termine entro cui fare la prima seduta. Per l’edizione bonus psicologo 2025, è stabilito che i beneficiari devono svolgere almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda bonus psicologo. Chi non rispetta questo requisito perde completamente il diritto al bonus (Circolare INPS sul bonus psicologo dell’11 settembre 2025).

Questa doppia tempistica (primo utilizzo e termine entro cui usare il bonus) accompagna la chiusura odierna delle richieste e rappresenta un aspetto fondamentale da tenere presente per chi ha già inviato la propria domanda bonus psicologo: rispettare le scadenze stabilite significa poter usufruire davvero di un aiuto concreto per affrontare un percorso terapeutico strutturato, sostenuto da un contributo pubblico pensato per favorire l’accesso alle cure psicologiche.

Riassumendo