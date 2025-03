Dichiarazione redditi 2025: esonero fiscale e strategie per rimborsi IRPEF

La dichiarazione dei redditi è un appuntamento fiscale che milioni di contribuenti devono affrontare ogni anno. Tuttavia, esistono situazioni in cui l’obbligo di presentazione non sussiste, rendendo il processo più snello per alcune categorie di lavoratori e pensionati.

Per il 2025, come per gli altri anni, il sistema fiscale italiano prevede specifiche condizioni di esonero per chi possiede esclusivamente redditi da lavoro dipendente o pensione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi nel 2025?

Per il periodo d’imposta 2024, non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi nel 2025 se si percepiscono esclusivamente, ad esempio:

Redditi da lavoro dipendente comunicati dal datore di lavoro tramite la Certificazione Unica (CU) 2025 e se il conguaglio fiscale è stato effettuato in modo corretto.

Più pensioni, nel caso in cui il soggetto rientri nelle disposizioni del cosiddetto casellario delle pensioni, un sistema che centralizza le informazioni previdenziali per evitare errori nei calcoli delle imposte.

In questi casi, il contribuente è considerato fiscalmente in regola e non è obbligato a presentare il Modello 730 o il Modello Redditi PF.

Quando conviene presentare comunque la dichiarazione

Anche se non vi è obbligo, potrebbe essere vantaggioso presentare la dichiarazione dei redditi volontariamente. Questa scelta può risultare utile per coloro che hanno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali non considerate dal sostituto d’imposta, generando così un credito IRPEF.

Presentare la dichiarazione può portare a diversi benefici:

Rimborso IRPEF: se il contribuente ha versato più imposte del dovuto, può richiedere un rimborso.

Compensazione fiscale: l’eventuale credito può essere utilizzato per pagare altri tributi o contributi previdenziali, riducendo l’importo delle imposte future e presenti.

Esempi pratici di casi in cui è conveniente presentarla

Spese sanitarie e mediche: se nel corso del 2024 sono state sostenute spese per visite mediche, farmaci o interventi chirurgici, la loro detrazione potrebbe generare un rimborso fiscale.

Interessi sul mutuo: chi ha un mutuo sulla prima casa può detrarre una parte degli interessi passivi, riducendo il carico fiscale.

Spese scolastiche e universitarie: i costi per l’istruzione dei figli, incluse tasse universitarie e spese per scuole private, sono detraibili.

Bonus edilizi e ristrutturazioni: gli interventi di riqualificazione energetica o ristrutturazione dell’abitazione danno diritto a sgravi fiscali importanti. Contributi previdenziali: versamenti volontari per la pensione integrativa o per colf e badanti possono essere portati in deduzione.

Come presentare la dichiarazione dei redditi 2025

Chi decide di presentare la dichiarazione dei redditi nel 2025, pur essendo esonerato, può farlo attraverso due modalità principali:

Modello 730 2025 precompilato o Modello 730 2025 ordinario: quello precompilato, disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, contiene già i dati comunicati da sostituti d’imposta, banche e altri enti. Il contribuente può accettarlo o modificarlo prima dell’invio. Scadenza fissata al 30 settembre 2025.

Modello Redditi PF: indicato per chi ha redditi più complessi, come quelli da partita IVA o investimenti finanziari non dichiarati dal sostituto d’imposta. Scadenza al 31 ottobre 2025.

Per evitare errori e massimizzare i benefici fiscali, può essere utile rivolgersi a un commercialista, un consulente del lavoro o a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Riassumendo