Detrazione spese universitarie non statali: tutti i limiti per il 730/2025

Con l’approvazione del decreto MIUR del 23 dicembre 2024, sono stati stabiliti gli importi massimi per usufruire della detrazione spese universitarie del 19% relative ai costi sostenuti nel 2024.

Questo provvedimento riguarda specificamente la dichiarazione dei redditi del 2025 e interessa gli studenti che frequentano corsi di laurea, magistrale, a ciclo unico, oltre a corsi di dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello presso atenei non statali.

Quali spese universitarie sono detraibili?

La normativa vigente consente di beneficiare della detrazione (19%) spese universitarie per diverse tipologie di percorsi formativi. Rientrano in questa agevolazione fiscale i costi sostenuti per:

iscrizione ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico;

percorsi di specializzazione universitaria;

corsi di perfezionamento post-laurea;

master di primo e secondo livello;

programmi di dottorato di ricerca;

percorsi ITS (Istituti Tecnici Superiori);

corsi istituiti in base al DPR n. 212/2005 presso Conservatori di Musica e Istituti musicali pareggiati.

Non è invece possibile detrarre le spese di iscrizione a istituti musicali privati.

Requisiti per ottenere la detrazione

Per poter beneficiare dello sgravio fiscale, è indispensabile che il pagamento delle spese universitarie avvenga tramite strumenti tracciabili. Sono ammessi:

bonifici bancari e postali (non occorre bonifico parlante);

pagamenti con carta di credito o debito;

altri sistemi di pagamento elettronico riconosciuti dalla normativa fiscale;

non è consentita la detrazione per le spese pagate in contanti, in quanto non rispettano i criteri di tracciabilità richiesti.

Differenze tra Università Statali e Non Statali

La normativa distingue tra spese sostenute per atenei pubblici e privati.

Università statali: la detrazione spese universitarie del 19% si applica sull’intero importo versato, senza limiti prestabiliti.

Università non statali: l’importo massimo detraibile viene stabilito annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), considerando le medie delle tasse e dei contributi richiesti dagli atenei pubblici in diverse aree geografiche.

Questa distinzione mira a garantire una maggiore equità nel trattamento fiscale degli studenti e delle loro famiglie, evitando disparità troppo marcate tra chi frequenta un’università statale e chi sceglie un ateneo privato.

Ecco, quindi, che con riferimento alle spese universitarie “non statali”, sostenute nell’anno d’imposta 2024 (quindi, detraibili nel Modello 730/2025 e Modello Redditi PF/2025 da presentare quest’anno), tali limiti sono stati fissati con decreto 23 dicembre 2024. Il decreto, conferma gli stessi limiti previsti per l’anno d’imposta 2023 (Modello 730/2024 e Modello Redditi PF/2024).

Spese universitarie non statali: gli importo massimi per il 730/2025

Come di consueto, gli importi restano distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio. Rappresentano, gli importi massimi di spesa su cui si potrà applicare la detrazione del 19% per le spese universitarie sostenute presso un Ateneo privato e non statale.

Gli importi

Area disciplinare Medica: Nord – 3.900 euro Centro – 3.100 euro Sud e isole – 2.900 euro

Area disciplinare Sanitaria Nord – 3.900 euro Centro – 2.900 euro Sud e isole – 2.700 euro

Area disciplinare Scientifico-Tecnologica Nord – 3.700 euro Centro – 2.900 euro Sud e isole – 2.600 euro

Area disciplinare Umanistico-Sociale Nord – 3.200 euro Centro – 2.800 euro Sud e isole – 2.500 euro.



Per dottorati e master

Confermati anche i limiti di spesa detraibili per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello.

Anche questi sono divisi per aree geografiche. In particolare si tratta dei seguenti:

Nord – 3.900 euro

Centro – 3.100 euro

Sud e isole – 2.900 euro.

A tutti gli importo indicati fin qui va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.

