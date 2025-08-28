Per essere stata confermata anche per il 2025 lo è stata. La Carta Dedicata a Te è in funzione. Qualcuno ne è già in possesso, avendo ricevuto il bonus lo scorso anno o addirittura anche l’anno precedente. Altri, invece, la riceveranno per la prima volta.

Ma, al netto di queste considerazioni, ciò che interessa a tutti è quando arriverà la nuova ricarica (visto che l’ultima è stata erogata dopo l’estate 2024) e quale sarà l’importo effettivo.

Sono queste, infatti, le informazioni più ricercate riguardo a uno degli strumenti di sostegno alle famiglie a basso reddito che ha riscosso maggiore interesse tra i contribuenti.

Dedicata a Te, la carta spesa da 500 euro al mese e la ricarica di settembre: ecco le ultime

Che la si chiami carta spesa, carta acquisti o, più correttamente, Carta Dedicata a Te, poco importa. Sono milioni gli interessati a questa social card che attendono soltanto la nuova ricarica.

La misura è stata confermata anche per il 2025, ma molti la associano ancora all’idea della ricarica da 500 euro, come accadde nel 2024. In realtà, non ci sono certezze né sulle cifre né sulle date di erogazione.

La sola sicurezza è che il Governo ha prorogato l’iniziativa con la Legge di Bilancio dello scorso anno, pur stanziando fondi inferiori rispetto al 2024.

Di conseguenza, se la platea degli aventi diritto dovesse rimanere invariata – o addirittura aumentare – è probabile che le nuove ricariche non saranno da 500 euro, ma di importo inferiore.

Lo scorso anno si disponeva di una sola ricarica una tantum da 500 euro, erogata dopo l’estate. Il primo pagamento fungeva anche da attivazione della card, che doveva essere effettuata entro il 16 dicembre.

Inoltre, i fondi dovevano essere spesi entro febbraio, pena la perdita delle somme residue.

Ecco come funzionerà la nuova social card in arrivo

Se l’operazione dovesse ripetersi come nel 2024, le nuove ricariche arriveranno tra settembre e i primi di ottobre. Anche le scadenze per l’attivazione (tramite il primo utilizzo della card) e per il consumo dei fondi dovrebbero restare le stesse dell’anno precedente.

I requisiti per accedere alla Carta Dedicata a Te non cambieranno. Occorrerà:

residenza in Italia , con iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;

, con iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza; ISEE non superiore a 15.000 euro.

Non è prevista alcuna domanda da parte del cittadino. Lo Stato stanzia i fondi, l’INPS elabora una graduatoria per ogni Comune sulla base degli ISEE registrati, e successivamente i Comuni informano i beneficiari.

Chi riceve la card per la prima volta dovrà ritirarla fisicamente; per chi l’ha già attivata in passato, la ricarica arriverà direttamente sulla carta esistente.

La graduatoria considera il numero dei componenti del nucleo familiare e l’importo dell’ISEE. Sono esclusi i titolari di altri sussidi statali, come NASpI, DIS-COLL, Assegno di Inclusione o Supporto Formazione e Lavoro.

Come sempre, l’uso della card è consentito per: