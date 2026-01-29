Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 29 Gen, 2026
··

Dati 2 per mille: elettori FDI e PD a confronto sulle dichiarazioni in 3 anni di governo Meloni

I nuovi dati sul 2 per mille ai partiti nel 2025 ci consentono di capire l'evoluzione delle donazioni tra gli elettori di FDI e PD.
di
6 ore fa
3 minuti di lettura
Dati 2 per mille ai partiti: scelte degli elettori FDI e PD
Dati 2 per mille ai partiti: scelte degli elettori FDI e PD © Investireoggi.it

Il Ministero dell’economia ha reso noti nella giornata di ieri i dati sul 2 per mille ai partiti in base alle dichiarazioni fiscali del 2025 con riferimento ai redditi del 2024. Ed è stata l’opportunità di capire come si siano evolute le scelte degli elettori dei due principali partiti – Fratelli d’Italia (FDI) e Partito Democratico (PD) – prima che nascesse il governo Meloni e a distanza di tre anni da tale evento. Un’occasione anche per capire se vi sia stato nel frattempo un cambiamento dal punto di vista socio-demografico.

Elettori meglio disposti verso i partiti

La buona notizia per l’insieme della politica italiana è che le donazioni con il 2 per mille sono aumentate, superando per la prima volta la soglia dei 30 milioni di euro: 32,584 milioni.

Una crescita annuale del 9,4%, a fronte di un incremento delle scelte del 7,9%. In pratica, circa 163.000 contribuenti in più hanno deciso di offrire il proprio contributo ad uno dei partiti italiani, qualcosa come il 5% della platea complessiva.

Il 28,55% di chi ha barrato una X sull’apposita casella, lo ha fatto a favore del PD. Al partito di Elly Schlein sono andati 10,57 milioni, vale a dire quasi un terzo (32,4%) della somma totale. E vince ancora una volta la sfida con tutti gli altri partiti, battendo la stessa FDI. Il partito della premier Giorgia Meloni ha incassato 6,62 milioni, il 20,3% del totale e ricevendo donazioni dal 19,66% di tutti i contribuenti che hanno effettuato una scelta.

Boom di donazioni in 3 anni

In media, gli elettori e contribuenti di FDI hanno versato al loro partito 15,18 euro contro i 16,70 euro degli elettori PD.

Tre anni prima, cioè quando ancora il governo attualmente in carica non esisteva e c’era Mario Draghi a Palazzo Chigi, il versamento medio degli elettori PD era stato di 15,44 euro contro i 13,39 euro degli elettori FDI. Rispetto alle dichiarazioni dei redditi nel 2021, i dem ottennero il 36% della somma, a fronte del 33,24% delle scelte in loro favore. I meloniani ricevettero il 15,34% della somma e il 16,34% delle scelte. Nel 2022, infatti, la torta da spartire superava di poco i 20 milioni di euro. Da allora, l’incremento è stato del 60%.

Per capire meglio i dati, dobbiamo analizzarli più nei dettagli. Questo boom del 60% si deve per il 55% all’aumento del numero di coloro che effettuano una scelta. E’ stato, invece, marginale l’incremento medio dei versamenti: +3,1%. Esso è passato da 14,25 a 14,70 centesimi. Nel triennio considerato, l’inflazione italiana ha sfiorato il 15%. In termini reali, quindi, il contributo medio è crollato. Per fortuna dei partiti, è aumentato in misura considerevole il numero dei contribuenti “attivisti”, per così dire.

FDI quasi triplica la crescita del PD

E adesso veniamo agli elettori dei due principali partiti. I contributi versati a favore di FDI sono aumentati nel triennio di oltre il 111%, mentre per il PD solo del 43,9%. Il dato generale, come detto, è stato del +60%. E questo ci porta a concludere che il partito della premier ha quasi doppiato la crescita generale, mentre quello di Schlein è rimasto indietro.

Pur restando primo, il Nazareno ha visto erodere la sua quota della torta. Viceversa, Via della Scrofa l’ha incrementata.

Distanze socio-demografiche tra PD e FDI si riducono

In base ai dati medi dei versamenti, otteniamo che nel 2024 gli elettori-contribuenti di FDI hanno versato una Irpef media di 7.592 euro contro i 6.697 del 2021: +13,4%. Gli elettori del PD hanno versato una Irpef media di 8.352 euro contro i 7.720 euro di 3 anni prima: +8,2%. In entrambi i casi, però, la crescita è stata inferiore all’inflazione (14,9% tra 2021 e 2024). La media generale, riferita agli elettori-contribuenti di tutti i partiti, è stata di 7.350 euro nel 2025 contro i 7.127 euro del 2021 (+3,1%).

Alla luce di questi dati, abbiamo che il contributo medio di un elettore FDI sia stato del 3% superiore alla media, mentre nel 2021 era stato del 6% inferiore. Il contributo medio di un elettore PD è risultato del 13,6% superiore alla media, in rialzo dal +8% del 2021. E il rapporto tra contributo medio di un elettore del PD e quello di FDI è sceso nel triennio da 1,15 e 1,10. Sta accadendo, quindi, che i donatori del 2 per mille a favore di FDI siano relativamente più “ricchi” rispetto a 3 anni prima, così come quelli del PD. E le distanze tra i due si sono ridotte, nel senso che oggi un elettore-tipo che dona al PD è meno ricco che in passato rispetto a un elettore-tipo che dona a FDI.

Elettori donatori più benestanti del contribuente medio

Guardando alle somme complessivamente ricevute, il PD ha incassato nel 2025 il 60% in più di FDI. Nel 2021, aveva incassato il 135% in più. Anche questo dato svela che le distanze tra i due partiti si stanno riducendo a favore della formazione di destra. C’è un altro dato interessante a cui prestare attenzione e che non appare così strano: chi effettua una donazione con il 2 per mille, versa in media una Irpef di un terzo più alta rispetto alla platea complessiva. Come lo si spiega? A contribuire ai partiti sarebbero coloro maggiormente soddisfatti della propria condizione economica e/o che hanno una sensibilità più spiccata verso la politica, magari a seguito di un livello di istruzione più alto.

Riepilogo dei dati salienti:

  • FDI: 20,3% in valore (19,66% scelte); media 15,18 euro (Irpef 7.592 euro)
  • 2021: 15,35% in valore (16,34% scelte); media 13,39 (Irpef 6.697 euro)
  • PD: 32,4% in valore (28,55% scelte); media 16,70 euro (Irpef 8.352 euro)
  • 2021: 36% in valore (33,24% scelte); media 15,44 (Irpef 7.720 euro)
  • Irpef media redditi 2021: 7.127 euro (contributo medio: 14,25 euro); redditi 2025: 7.350 (contributo medio: 14,70 euro).
  • Contributo medio 2025 su 2022: +3,1% (inflazione 2022-2024 al 14,9%)
  • Scelte 2025 su 2022: +54,86%
  • Elettori FDI, Irpef media: +13,4% (2025 su 2022)
  • Elettori PD, Irpef media: +8,2% (2025 su 2022)
  • Rapporto incassi PD/FDI: 1,60 (2025) da 2,345 (2022)
  • Contributi FDI 2022/2025: +111,2%
  • Contributi PD 2022/2025: +43,9%
  • Contributi generali ai partiti: +60%
  • Contributo medio FDI / contributo medio generale: 1,03 (2025) da 0,94 (2022)
  • Contributo medio PD / contributo medio generale: 1,136 (2025) da 1,08 (2022)
  • Contributo medio PD / contributo medio FDI: 1,10 (2025) da 1,15 (2022)

giuseppe.timpone@investireoggi.it 

 

 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema ECONOMIA

agevolazione prima casa
Articolo precedente

Agevolazione prima casa a rischio: quando arriva la cartella (anche anni dopo)

integrazione salariale e naspi
Articolo seguente

Massimali INPS 2026: le nuove soglie per integrazione salariale, NASpI e DIS-COLL