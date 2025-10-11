Dall’INPS avvisi bonari per debiti contributivi: chi li sta ricevendo e cosa fare per regolarizzare

L’Inps ha diffuso i nuovi avvisi bonari Inps riguardanti la gestione contributiva del settore agricolo. Si tratta di comunicazioni indirizzate sia ai lavoratori autonomi sia ai datori di lavoro del comparto, con l’obiettivo di informare circa eventuali debiti residui legati ai contributi previdenziali e assistenziali.

Le nuove emissioni fanno riferimento all’anno 2024 per i lavoratori autonomi e ai periodi relativi al terzo e quarto trimestre 2023 e al primo e secondo trimestre 2024 per i datori di lavoro agricolo.

Dove trovare gli avvisi bonari Inps

Come spiegato dall’Istituto nel messaggio n. 2955 del 2025, i documenti sono stati resi disponibili nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

All’interno della piattaforma, nella sezione “Dati complementari”, sono presenti due voci specifiche:

“Lista Av. Bonari AZ AGRI”, dedicata alle aziende agricole;

“Lista Avvisi Bonari AUT”, riservata ai lavoratori autonomi del settore.

Attraverso queste sezioni, gli utenti possono consultare in modo dettagliato le informazioni relative alle somme dovute e scaricare la documentazione necessaria per la regolarizzazione dei versamenti.

Cosa contengono gli avvisi bonari Inps

Gli avvisi bonari INPS contengono il riepilogo del debito residuo dovuto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. In essi vengono anche riportate le somme aggiuntive calcolate in base ai periodi di riferimento già indicati.

Ogni avviso è corredato da un documento allegato che fornisce le istruzioni utili per la compilazione del modello di pagamento F24. In alternativa, il contribuente può decidere di inoltrare una richiesta di rateazione tramite procedura telematica.

Come comunicare eventuali versamenti già effettuati

Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento delle somme indicate nell’avviso, è possibile comunicarlo direttamente attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente.

La comunicazione deve essere inoltrata utilizzando la sezione “Contatti”, alla voce “Comunicazione Bidirezionale”. Qui è possibile allegare la copia del versamento o indicare gli estremi del pagamento già effettuato.

Questa procedura consente all’Inps di aggiornare la posizione contributiva ed evitare l’emissione di ulteriori atti di sollecito.

Le conseguenze del mancato pagamento

Qualora non venga effettuato alcun versamento entro i termini previsti, l’Istituto procederà con l’emissione di un Avviso di Addebito.

Questo documento ha valore di titolo esecutivo, il che significa che consente all’Inps di avviare le azioni di recupero coattivo delle somme dovute.

Pertanto, è consigliabile prestare attenzione ai nuovi avvisi bonari Inps e verificare tempestivamente la propria situazione contributiva per evitare sanzioni o ulteriori oneri.

L’importanza del controllo nel settore agricolo

La gestione dei contributi agricoli rappresenta da sempre un aspetto delicato per imprese e lavoratori autonomi del comparto. Le scadenze trimestrali, unite alla complessità delle normative previdenziali, rendono fondamentale un costante monitoraggio della posizione contributiva.

Gli avvisi bonari Inps si inseriscono proprio in questa logica di prevenzione: servono a segnalare eventuali irregolarità o mancati pagamenti prima che la posizione venga trasmessa per la riscossione forzata.

In questo modo, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione spontaneamente, evitando costi aggiuntivi e contenziosi.

Vantaggi della procedura telematica negli avvisi bonari INPS

L’uso del Cassetto Previdenziale del Contribuente rappresenta uno strumento essenziale di semplificazione.

Attraverso la piattaforma è possibile:

accedere in modo sicuro alle informazioni personali e contributive;

consultare lo stato dei pagamenti e delle rateazioni;

ricevere comunicazioni ufficiali dall’Istituto;

inviare segnalazioni o documenti direttamente all’Inps.

Tutto avviene in modalità digitale, senza la necessità di recarsi presso gli sportelli fisici, con un risparmio di tempo e maggiore tracciabilità delle operazioni.

La rateazione come alternativa al pagamento immediato

Come per gli avvisi bonari dell’Agenzia Entrate, anche per quello INPS, nel caso in cui il contribuente non riesca a saldare l’intero importo in un’unica soluzione, l’Inps prevede la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito.

La richiesta deve essere inoltrata seguendo le istruzioni indicate nell’allegato all’avviso bonario. Una volta accolta, consente di suddividere il pagamento in più rate, secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

Questa opzione rappresenta un sostegno concreto per chi opera in un settore come quello agricolo, spesso soggetto a variazioni di reddito legate all’andamento stagionale o alle condizioni climatiche.

Avvisi bonari INPS: passo verso la regolarità contributiva

Gli avvisi bonari Inps costituiscono dunque un importante strumento di trasparenza e collaborazione tra l’Istituto e i contribuenti. Permettono di conoscere in modo puntuale la propria posizione e di intervenire tempestivamente in caso di irregolarità.

Per il settore agricolo, caratterizzato da una pluralità di posizioni e da dinamiche contributive complesse, la disponibilità di strumenti digitali come il Cassetto Previdenziale rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente e consapevole.

Riassumendo