Contributi imprese di 500 euro mensili: parte il nuovo motore per le startup under 35

Un sostegno economico mirato accompagna le nuove attività nate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei comparti considerati decisivi per l’innovazione produttiva e il passaggio verso modelli digitali e sostenibili.

La misura, prevista dal decreto Coesione, riconosce contributi imprese di 500 euro mensili a realtà fondate da persone disoccupate con meno di 35 anni, offrendo un incentivo stabile nella fase iniziale dell’impresa.

I requisiti, i tempi e le istruzioni per la domanda sono nella Circolare INPS del 28 novembre 2025 e nel Messaggio INPS del 1° dicembre.

Requisiti e tempistiche per richiedere il contributo imprese di 500 euro al mese

L’agevolazione è rivolta esclusivamente alle iniziative imprenditoriali avviate nel periodo individuato dalla normativa e riconducibili ai settori ritenuti fondamentali per lo sviluppo tecnologico e la transizione verde (i settori interessati sono numerosi ed elencati nella circolare menzionata in premessa).

Il contributo, come chiarito dall’INPS, richiede una procedura di domanda con scadenze precise e improrogabili.

La richiesta deve essere trasmessa entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, condizione indispensabile per non perdere il diritto all’incentivo. Per le realtà costituite prima della pubblicazione della circolare, ovvero prima del 28 novembre 2025, il termine decorre da tale data, mantenendo comunque una finestra di 30 giorni per l’adempimento. La puntualità è, quindi, un elemento determinante: superare la scadenza comporta automaticamente la decadenza dal beneficio.

Modalità di presentazione dell’istanza

I chiarimenti successivi dell’INPS sul contributo imprese 500 euro mensili (Messaggio del 1° dicembre 2025), hanno definito con precisione i canali disponibili per inoltrare la domanda. Il servizio dedicato è attivo all’interno del “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, dove è necessario selezionare l’opzione legata all’Incentivo decreto Coesione.

Chi preferisce un supporto esterno può rivolgersi ai patronati, mentre resta disponibile anche il Contact Center Multicanale, pensato per fornire assistenza a chi incontra difficoltà con gli strumenti digitali o necessita di una guida nella compilazione. La pluralità di canali consente anche alle realtà meno strutturate di completare la procedura senza ostacoli.

Trattamento fiscale del contributo

Un aspetto rilevante della misura riguarda il regime fiscale applicabile ai contributi erogati. L’INPS ha chiarito che le somme riconosciute non incidono sulla formazione del reddito, in quanto rientrano tra le componenti escluse dal calcolo previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi. Di conseguenza, i contributi imprese di 500 euro mensili non sono soggetti a ritenute e non generano obblighi fiscali diretti per i beneficiari.

L’Istituto provvede però a inserire l’importo corrisposto nella sezione dedicata ai redditi esenti della Certificazione Unica, utilizzando il codice identificativo previsto. Questa indicazione permette ai titolari dell’agevolazione di avere un documento completo e coerente con il quadro normativo, facilitando eventuali controlli e garantendo la corretta tracciabilità dell’incentivo.

Un sostegno pensato per favorire nuove iniziative

La misura si inserisce nel quadro di strumenti orientati a stimolare la nascita di attività guidate da giovani che intendono inserirsi nei settori a maggiore potenziale di crescita. Il contributo mensile rappresenta un aiuto operativo durante i primi mesi, una fase spesso delicata per la stabilità finanziaria delle imprese emergenti.

Il supporto economico ha l’obiettivo di alleggerire parte dei costi iniziali e di favorire una maggiore partecipazione dei giovani allo sviluppo industriale, tecnologico ed ecologico.

Le indicazioni dell’INPS definiscono un percorso chiaro e scandito, utile per garantire l’accesso all’agevolazione senza incertezze. L’attenzione alle scadenze, la disponibilità di più canali per la presentazione e il regime fiscale favorevole rendono la misura uno strumento accessibile e immediatamente operativo per chi avvia un’attività nei settori strategici individuati.

Riassumendo il contributo imprese di 500 euro al mese