Contributi esteri in dichiarazione: la Cassazione conferma, l’Agenzia Entrate allinea le regole

La fiscalità dei lavoratori italiani impiegati fuori dai confini nazionali continua a generare dubbi, soprattutto quando si intrecciano regole speciali e principi generali del sistema tributario. Un recente chiarimento ufficiale consente però di fare luce su un aspetto centrale: la deduzione contributi esteri anche in presenza del regime delle retribuzioni convenzionali.

Deduzione contributi esteri e lavoro all’estero con residenza fiscale in Italia

Un lavoratore che presta attività in un Paese straniero può mantenere, in determinate condizioni, la residenza fiscale in Italia. In questi casi il reddito da lavoro resta imponibile nel nostro Paese, ma la sua determinazione non segue sempre le regole ordinarie.

Per alcune categorie di dipendenti operanti all’estero in modo continuativo, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede, infatti, l’applicazione delle cosiddette retribuzioni convenzionali.

Il dubbio nasce dal fatto che, su queste basi forfettarie, non si applica la normale esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dal reddito di lavoro. Di conseguenza, molti contribuenti si sono chiesti se la deduzione contributi esteri fosse del tutto preclusa. La risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria (Interpello n. 5 del 15 gennaio 2026) chiarisce che il beneficio resta pienamente fruibile, anche se con modalità diverse da quelle ordinarie.

Il regime delle retribuzioni convenzionali e i suoi effetti fiscali

Le retribuzioni convenzionali rappresentano un meccanismo agevolativo pensato per semplificare il calcolo del reddito imponibile dei lavoratori all’estero. In base a questa disciplina, il reddito non coincide con quanto effettivamente percepito, ma con un importo stabilito annualmente tramite decreto ministeriale.

Questo sistema ha natura forfettaria e sostitutiva rispetto alle regole generali previste per il lavoro dipendente.

Proprio per questa ragione, all’interno del reddito così determinato non si procede allo scorporo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, che normalmente non concorrono alla formazione del reddito di categoria.

Tuttavia, il fatto che tali contributi non possano ridurre la retribuzione convenzionale non significa che vengano persi sul piano fiscale. La deduzione contributi esteri trova, infatti, un diverso spazio di applicazione, che non riguarda la singola tipologia di reddito ma il risultato complessivo della dichiarazione.

Reddito complessivo e deduzione contributi esteri

Il punto centrale è il funzionamento delle deduzioni previste dall’articolo 10 del TUIR. Questa norma consente di sottrarre dal reddito complessivo (c.d. deduzione, che si differenzia dalla detrazione) una serie di oneri, tra cui i contributi previdenziali e assistenziali versati in base a disposizioni di legge, anche quando il pagamento avviene a favore di enti esteri.

La condizione fondamentale è che tali somme non siano già state considerate nella determinazione del reddito di una specifica categoria. Nel caso delle retribuzioni convenzionali, proprio perché i contributi non sono deducibili dal reddito di lavoro, essi diventano automaticamente rilevanti ai fini del calcolo del reddito complessivo.

In questo modo la deduzione contributi esteri opera a valle, garantendo comunque un alleggerimento dell’imponibile. Il sistema mantiene così una coerenza interna: ciò che non può essere sottratto a livello di reddito di lavoro trova spazio nella determinazione finale dell’imposta.

Deduzione contributi esteri: chiarimenti ufficiali e orientamento giurisprudenziale

La posizione dell’Agenzia delle Entrate si inserisce in un filone interpretativo già consolidato. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che le regole che limitano la deducibilità all’interno di una singola categoria reddituale non si estendono automaticamente al reddito complessivo.

Secondo i giudici, tra le norme che disciplinano i diversi livelli di calcolo dell’imposta esiste un rapporto di coordinamento, non di subordinazione. Questo significa che un’esclusione prevista per il reddito di lavoro non comporta, salvo esplicita previsione, la perdita della deduzione sul piano generale.

Richiamando questo principio, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che la deduzione contributi esteri resta pienamente ammessa anche per i lavoratori soggetti al regime delle retribuzioni convenzionali. Si tratta di un chiarimento di grande rilevanza pratica, perché assicura continuità tra disciplina agevolativa e tutela del contribuente, evitando penalizzazioni ingiustificate e garantendo una corretta applicazione della deduzione contributi esteri.

Riassumendo