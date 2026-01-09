Contributi colf e badanti: il 12 gennaio scatta la prima scadenza del 2026

La gestione delle scadenze fiscali e previdenziali è un tema centrale anche per le famiglie che impiegano personale domestico. Tra gli adempimenti più importanti rientrano i contributi colf e badanti, che devono essere versati con regolarità per garantire la copertura previdenziale dei lavoratori e il rispetto delle regole vigenti. L’inizio del 2026 porta con sé un appuntamento rilevante, legato all’ultimo periodo contributivo dell’anno precedente, che richiede attenzione e organizzazione.

Contributi colf e badanti: la scadenza di gennaio 2026

Nel mese di gennaio 2026 è previsto il pagamento dei contributi colf e badanti riferiti all’ultimo trimestre del 2025, cioè al periodo compreso tra ottobre e dicembre.

La data da segnare è quella del 12 gennaio 2026, termine entro il quale deve essere completato il versamento. Questa scadenza rappresenta un passaggio fondamentale per chi ha alle proprie dipendenze collaboratori domestici come assistenti familiari, addetti alle pulizie o baby sitter.

Il calendario dei contributi colf e badanti segue da anni una struttura ben definita, che consente una pianificazione chiara durante l’anno. Anche se possono verificarsi lievi modifiche quando le date coincidono con giorni festivi, il sistema rimane stabile e facilmente riconoscibile. Il rispetto delle tempistiche è essenziale per evitare irregolarità e per assicurare la corretta posizione contributiva del lavoratore.

Il calendario annuale dei versamenti trimestrali

I contributi colf e badanti non vengono pagati in un’unica soluzione annuale, ma sono suddivisi in quattro momenti distinti, ciascuno legato a un trimestre dell’anno. Questa suddivisione permette una distribuzione più equilibrata degli importi e una gestione più ordinata delle scadenze.

Il primo periodo dell’anno riguarda i mesi di gennaio, febbraio e marzo, con versamenti da effettuare tra il 1° e il 10 aprile.

Il secondo trimestre, che comprende aprile, maggio e giugno, prevede il pagamento dal 1° al 10 luglio. Per i mesi estivi, da luglio a settembre, i contributi colf e badanti devono essere versati tra il 1° e il 10 ottobre. Infine, l’ultimo trimestre dell’anno, da ottobre a dicembre, si chiude con la finestra di pagamento che va dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

Questo schema, ormai consolidato, consente alle famiglie di programmare con anticipo ogni versamento dei contributi colf e badanti, riducendo il rischio di dimenticanze e ritardi.

Le modalità disponibili per il pagamento

Per il versamento dei contributi colf e badanti sono previsti diversi strumenti, pensati per offrire soluzioni flessibili e accessibili. Il canale principale è rappresentato dal servizio online messo a disposizione dall’Inps, all’interno della sezione dedicata ai lavoratori domestici. Da qui è possibile gestire il pagamento in modo diretto e digitale.

In alternativa, i contributi colf e badanti possono essere versati anche attraverso banche, uffici postali e altri soggetti abilitati ai servizi di pagamento. Questi operatori, noti come Prestatori di Servizi di Pagamento, aderiscono al sistema PagoPA, che garantisce tracciabilità e sicurezza delle operazioni. Esiste inoltre la possibilità di utilizzare il circuito CBILL, una soluzione online alternativa a PagoPA, disponibile presso gli istituti bancari che partecipano a questo servizio.

La varietà delle opzioni disponibili rende il pagamento dei contributi colf e badanti più semplice e adattabile alle diverse esigenze organizzative delle famiglie. Si ricorda che dal 1° gennaio 2026 non arrivano più a casa i bollettini di pagamento dei contributi colf e badanti.

Contributi colf e badanti: perché rispettare le scadenze

Il rispetto delle scadenze legate ai contributi colf e badanti non è solo un obbligo formale, ma rappresenta anche una tutela concreta per il rapporto di lavoro domestico. Un versamento puntuale consente di mantenere in regola la posizione previdenziale del lavoratore e di evitare complicazioni amministrative.

La chiarezza del calendario e la molteplicità dei canali di pagamento offrono tutti gli strumenti necessari per una gestione ordinata dei contributi colf e badanti. Conoscere le date, le modalità e le scadenze permette di affrontare ogni trimestre con maggiore serenità e continuità, assicurando il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa.

