Contratto d’affitto in proroga: la cedolare secca va confermata o basta il comportamento conlcudente?

Quando un contratto di locazione arriva a scadenza e viene prorogato, molti proprietari si interrogano sugli adempimenti fiscali da rispettare. Tra i dubbi più frequenti c’è quello legato alla cedolare secca, un regime che negli anni ha conquistato una posizione centrale nel panorama delle locazioni abitative. Capire come funziona e cosa accade in caso di proroga è essenziale per evitare errori e complicazioni.

Cos’è la cedolare secca e perché viene scelta dai locatori

La cedolare secca è un sistema di tassazione alternativo rispetto alla disciplina ordinaria dell’IRPEF applicata ai redditi da locazione. In pratica, consente di sostituire l’imposta progressiva con un’aliquota fissa, rendendo più semplice e prevedibile il carico fiscale per chi affitta immobili a uso abitativo.

Questo regime prevede una tassazione del 21% sul canone annuo. Per le locazioni brevi l’aliquota sale, invece al 26%, con la possibilità di applicare il 21% solo su un immobile. Uno dei principali vantaggi della cedolare secca è l’eliminazione di alcune imposte che, nel regime ordinario, risultano obbligatorie. Non sono, infatti, dovute né l’imposta di registro né quella di bollo sul contratto.

La combinazione tra tassazione certa e minori adempimenti ha reso la cedolare secca particolarmente apprezzata, soprattutto nei centri urbani dove la gestione efficiente degli affitti rappresenta un’esigenza concreta per molti proprietari.

Requisiti e condizioni per applicare la cedolare secca

L’accesso alla cedolare secca non è automatico, ma subordinato al rispetto di precise condizioni. Innanzitutto, l’immobile concesso in locazione deve avere destinazione abitativa. Il regime può estendersi anche alle pertinenze, come box o cantine, a condizione che siano affittate insieme all’abitazione principale.

Un elemento centrale riguarda la comunicazione della scelta. Il proprietario deve informare l’inquilino dell’intenzione di applicare la cedolare secca, di norma tramite raccomandata. Questo passaggio non è necessario se l’opzione è già inserita in modo chiaro all’interno del contratto di locazione.

Altro vincolo fondamentale è la rinuncia a qualsiasi aggiornamento del canone. Chi sceglie la cedolare secca deve escludere anche aumenti legati all’indice ISTAT o ad altri meccanismi di rivalutazione. Questa rinuncia rappresenta una delle contropartite del beneficio fiscale.

Opzione e rinnovo del regime nel tempo

La scelta per la cedolare secca può essere effettuata in diversi momenti. È possibile optare per questo regime già alla registrazione del contratto locazione, oppure in occasione delle annualità successive di durata del contratto.

Questa flessibilità permette al locatore di valutare nel tempo la convenienza della cedolare secca, adattando la scelta alle proprie esigenze fiscali e reddituali. Tuttavia, proprio nei momenti di rinnovo o proroga del contratto sorgono spesso dubbi sugli obblighi formali da rispettare.

Proroga del contratto e conferma della cedolare secca

In caso di proroga di un contratto già assoggettato a cedolare secca, il proprietario che intende continuare a utilizzare questo regime deve confermare l’opzione. La comunicazione della proroga è, quindi, un passaggio importante per mantenere la corretta gestione fiscale del rapporto di locazione.

Va però chiarito un aspetto rilevante: l’eventuale omissione della comunicazione di proroga non determina automaticamente la perdita della cedolare secca, se il comportamento del contribuente è coerente con la volontà di restare nel regime agevolato.

Questo avviene quando vengono effettuati regolarmente i versamenti dovuti e i redditi sono indicati nella dichiarazione nel quadro dedicato alla cedolare secca (c.d. comportamento concludente).

In sostanza, ciò che conta è la coerenza tra scelta fiscale e comportamenti concreti. La proroga di un contratto non fa venir meno la cedolare secca se il locatore continua ad applicarla correttamente sotto il profilo fiscale e dichiarativo. Una gestione attenta e consapevole consente quindi di beneficiare nel tempo dei vantaggi della cedolare secca, evitando inutili complicazioni.

Riassumendo