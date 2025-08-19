Comprare auto con la legge 104, ecco vantaggi, sconti e agevolazioni

Acquistare una nuova auto è un’opportunità agevolata per i possessori della legge 104. Se ne parla spesso, ma pochi conoscono davvero in cosa consistano queste agevolazioni, così come i vincoli e le limitazioni previste. La legge 104 del 1992 è infatti un vero e proprio contenitore di benefici e prestazioni destinati alle persone con disabilità, e include anche misure specifiche per l’acquisto di un veicolo.

Comprare auto con la legge 104: vantaggi, sconti e agevolazioni

Il sito dell’Agenzia delle Entrate chiarisce nel dettaglio cosa significhi acquistare un’auto con le agevolazioni previste dalla legge 104.

Partiamo dall’IVA. Come per qualsiasi altro acquisto, anche per i veicoli si applica l’Imposta sul Valore Aggiunto, normalmente fissata al 22%.

Ciò significa che il prezzo finale pagato dal cliente è comprensivo di IVA. Per chi beneficia della legge 104, però, l’IVA scende al 4%, con un risparmio netto di ben 18 punti percentuali sul prezzo d’acquisto.

Ecco tutti i limiti da considerare quando si vuole sfruttare l’IVA agevolata

L’agevolazione IVA prevista dalla legge 104 si applica sia ai veicoli nuovi sia a quelli usati, ma non a tutti i modelli indiscriminatamente. Esistono infatti precisi limiti di tipologia e di potenza del veicolo.

Non sono previste agevolazioni per auto a benzina o ibride con cilindrata superiore a 2.000 cc .

con cilindrata superiore a . Non sono agevolabili i veicoli diesel (anche ibridi) con cilindrata superiore a 2.800 cc .

(anche ibridi) con cilindrata superiore a . Per i veicoli elettrici di ultima generazione, la soglia massima prevista è di 150 kW.

Le limitazioni sull’acquisto di un’auto con agevolazioni legate alla legge 104

Oltre ai limiti tecnici del veicolo, esistono anche vincoli temporali. L’agevolazione IVA al 4% può essere utilizzata una sola volta ogni 4 anni.

In pratica, chi ha già usufruito di questo vantaggio deve attendere quattro anni prima di poterlo richiedere nuovamente.

Non ci sono invece limiti di valore del veicolo acquistato. Tuttavia, il vincolo dei 4 anni non si applica in alcuni casi particolari, come:

rottamazione o demolizione del veicolo, con cancellazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);

del veicolo, con cancellazione dal (Pubblico Registro Automobilistico); furto dell’auto precedentemente acquistata con agevolazione.

Attenzione: la cancellazione dal PRA per esportazione all’estero non annulla il vincolo dei 4 anni.

Le altre cose da sapere sull’IVA al 4% per l’auto

L’IVA agevolata si applica anche all’acquisto di dispositivi e optional per disabili, da installare sul veicolo. L’agevolazione può essere utilizzata direttamente dalla persona con disabilità o da un suo familiare fiscalmente a carico.

Inoltre, è possibile usufruire dell’IVA al 4% anche nel caso di acquisto tramite leasing, ma solo se il contratto prevede chiaramente il riscatto finale del veicolo. In altre parole, l’agevolazione è valida unicamente per i cosiddetti leasing traslativi.