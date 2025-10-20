Collocamento del BTp Valore 2032 (ISIN speciale: IT0005672016), ordini al via dalle 9.00 di oggi

Prende il via dalle ore 9.00 di oggi il collocamento per il quinto BTp Valore con scadenza 28 ottobre 2032 (ISIN speciale: IT0005672016). La durata è fissata fino alle ore 13.00 di venerdì 24, salvo chiusura anticipata. Questa non potrà avvenire, tuttavia, prima delle ore 17.30 di mercoledì 22. Potranno partecipare solamente gli investitori retail (famiglie). L’ordine minimo è di 1.000 euro e l’investitore potrà prenotare anche multipli di 1.000 euro. Non esiste limite alle richieste, dato che l’operazione avviene con la cosiddetta “tecnica a rubinetto”.

Collocamento BTp Valore 2032, tassi minimi garantiti

Che cos’è il BTp Valore in offerta al collocamento che inizia oggi? Trattasi di un bond del Tesoro con cedole crescenti (step-up).

Nel dettaglio, ecco i tassi minimi garantiti annunciati venerdì scorso:

2,60% per i primi tre anni;

3,10% per il quarto e quinto anno;

4% per il sesto e settimo anno.

Le cedole saranno pagate ogni tre mesi. Pertanto, il primo pagamento si terrà il prossimo 28 gennaio e sarà pari allo 0,65% lordo. Alla scadenza sarà corrisposto un premio fedeltà dello 0,80% a favore degli investitori che avranno acquistato il bond nei giorni del collocamento e lo avranno mantenuto in portafoglio fino all’ultimo giorno. Da notare che i tassi potranno essere rivisti al rialzo al termine del collocamento, in base alle mutate condizioni di mercato.

Prenotazioni anche online

Le prenotazioni potranno essere effettuate anche online, accedendo al proprio conto corrente se munito delle funzioni di home banking. In alternativa, ci si può recare presso la filiale bancaria o postale in cui si possiede un conto deposito titoli. L’emissione del BTp Valore durante il collocamento avverrà alla pari, cioè al 100% del valore nominale.

Inoltre, non ci saranno commissioni a carico degli investitori.

Tassazione agevolata

Anche i rendimenti del BTp Valore saranno sottoposti a tassazione agevolata, come del resto tutti gli altri titoli di stato. L’aliquota sarà del 12,50% contro il 26% altrimenti previsto. Il titolo non è sottoposto all’imposta di successione. Gli investimenti fino a 50.000 euro complessivi saranno esenti ai fini del calcolo del reddito ISEE.

Rendimento extra

Il BTp Valore in collocamento da oggi offre un rendimento iniziale medio ponderato del 3,14%. Sommando il premio fedeltà si arriva a una media massima del 3,25%. Il BTp a 7 anni con cedola fissa attualmente offre meno del 3%. Di fatto, il Tesoro sta offrendo un rendimento extra di quasi lo 0,20% annuo agli investitori che parteciperanno all’emissione di questi giorni.

Le cedole crescenti permetteranno al BTp Valore di tenere il prezzo successivamente al collocamento, quando sarà negoziato sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana. In effetti, con il trascorrere del tempo il rendimento a scadenza tenderà a salire. Ad esempio, sarà del 3,55% dopo tre anni esatti e del 4% dopo cinque.

Collocamento BTp Valore test per appetibilità del debito

L’ultimo collocamento del BTp Valore risale al maggio dello scorso anno, quando gli ordini furono di 11,23 miliardi. Sarà interessante verificare il grado di partecipazione a questa quinta edizione, dato che le famiglie hanno già portato le detenzioni ad oltre 390 miliardi al 31 luglio scorso. Posseggono più del 15% dell’intero mercato dei titoli di stato italiani.

I soli BTp Valore nei loro portafogli sfiorano i 65 miliardi, per cui la media è stata di 16,23 miliardi per le passate edizioni.

giuseppe.timpone@investireoggi.it