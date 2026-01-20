Che pensione prendo se ho pochi contributi? Ecco la guida 2026

Nelle nostre rubriche dedicate ai calcoli della pensione, ai contributi versati e alle retribuzioni che incidono sul trattamento previdenziale, affrontiamo spesso un tema centrale: non conta solo quando si va in pensione, ma soprattutto quanto si prenderà di pensione.

Una vita dignitosa ha un costo e, di conseguenza, molti lavoratori si chiedono quale sarà l’importo del loro assegno previdenziale una volta conclusa la carriera lavorativa. A prescindere dal sistema di calcolo applicato, le retribuzioni restano un elemento fondamentale, perché determinano l’ammontare dei contributi versati. È proprio il mix tra retribuzione e contribuzione che consente di capire come l’INPS calcolerà la pensione e quale sarà l’importo effettivamente percepito.

Questo vale per chi ha maturato un numero di contributi sufficiente per la pensione di vecchiaia o per una pensione anticipata. Ma cosa accade a chi non ha versato contributi a sufficienza per ottenere una pensione propria? In questi casi entra in gioco l’assegno sociale, una prestazione assistenziale rivolta a chi si trova in una condizione reddituale fragile.

Che pensione prendo se ho pochi contributi? Guida 2026 all’assegno sociale

L’assegno sociale, come tutte le prestazioni INPS, viene aggiornato ogni anno in base al tasso di inflazione. Per il 2026 l’adeguamento è fissato all’1,4%. Di conseguenza, l’importo dell’assegno sociale è aumentato rispetto al 2025.

Nel dettaglio, nel 2025 l’assegno sociale era pari a 538,69 euro mensili. Nel 2026 l’importo sale a circa 546 euro al mese.

Per ottenere l’assegno sociale non è necessario aver versato contributi. Chi ha versato contributi in misura insufficiente per accedere a una pensione, non li utilizza ai fini del calcolo.

Ad esempio, chi ha versato 19 anni di contributi e non ha raggiunto i 20 anni richiesti per la pensione di vecchiaia, riceverà l’assegno sociale esattamente come chi non ha mai versato contributi.

Ciò che conta, infatti, non sono i contributi, ma i redditi del richiedente e, se presente, del coniuge.

Assegno sociale 2026: soglie reddituali aggiornate e importi effettivi

Con l’aumento dell’importo dell’assegno sociale nel 2026, sono state aggiornate anche le soglie reddituali da rispettare per poter accedere al trattamento.

L’assegno sociale non è uguale per tutti: l’importo effettivamente percepito dipende dal reddito personale e, in caso di matrimonio, anche dal reddito del coniuge. Si tratta infatti di una prestazione che integra il reddito fino a raggiungere l’importo massimo previsto, pari a circa 546 euro mensili.

In pratica:

chi non ha alcun reddito e non è coniugato, può percepire l’assegno sociale in misura piena ;

e non è coniugato, può percepire l’assegno sociale ; chi è coniugato , per ottenere l’importo pieno, deve avere un reddito complessivo di coppia che non superi l’importo annuo dell’assegno sociale stesso;

, per ottenere l’importo pieno, deve avere un che non superi l’importo annuo dell’assegno sociale stesso; se il reddito è superiore, l’assegno è ridotto proporzionalmente fino ad azzerarsi al superamento delle soglie previste.

In definitiva, per chi non ha maturato una pensione propria, l’assegno sociale rappresenta nel 2026 l’unica forma di tutela economica garantita dallo Stato, ma resta una prestazione assistenziale, legata esclusivamente alla condizione reddituale e non alla storia contributiva del singolo.