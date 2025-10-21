Guidare il cambiamento: Tesla, Porsche, Aston Martin e Stellantis

Nel contesto finanziario odierno, caratterizzato da instabilità e rendimenti sempre meno prevedibili, emerge la necessità di strumenti che sappiano bilanciare visione e protezione.

UBS, tra i leader globali nell’offerta di soluzioni strutturate, propone un Certificate che coniuga rendimento periodico, salvaguardia del capitale e focus strategico sull’automotive: un Cash Collect Worst-of legato a quattro nomi iconici del settore: Tesla, Porsche, Aston Martin e Stellantis.

Ma cosa comporta esattamente investire in queste aziende tramite un Certificate? E perché farlo adesso?

Il cuore della proposta

Il Certificate con codice ISIN DE000UQ1Q654 prevede una cedola mensile di €14,17 (pari all’1,417% mensile), subordinata alla condizione che tutti e quattro i titoli si mantengano sopra il 50% del loro valore iniziale nelle rispettive date di osservazione.

In tal caso, il premio viene corrisposto. In caso contrario, viene “memorizzato” e potenzialmente recuperato nei mesi successivi.

A partire da gennaio 2026, ogni mese sarà possibile ottenere il rimborso anticipato del 100% del capitale investito (1.000€), qualora tutti i titoli siano almeno pari al valore iniziale. In mancanza di rimborso anticipato, alla naturale scadenza (ottobre 2028), il rimborso integrale del capitale avviene solo se nessuno dei sottostanti ha perso oltre il 50%. In caso contrario, l’importo rimborsato corrisponderà alla performance del peggiore tra i titoli.

ISIN Premio Mensile Barriera Sottostanti DE000UQ1Q654 1,417% (17% annuo) 50% Tesla – Stellantis – Aston Martin – Porsche

Perché il settore auto oggi?

L’automotive è diventato molto più di un settore ciclico. Oggi è uno snodo cruciale per l’innovazione industriale, in cui convergono tecnologia, sostenibilità, nuovi modelli di mobilità e lusso esperienziale.

Negli ultimi anni, i costruttori si sono evoluti in vere e proprie aziende tech, spinte da:

elettrificazione e strategie a basse emissioni,

software proprietari e sistemi di guida autonoma,

upscale verso il segmento premium e modelli ad abbonamento.

Nel frattempo, i prezzi di mercato si sono corretti, offrendo agli investitori un punto d’ingresso interessante per cavalcare la transizione del settore.

Scegliere oggi l’automotive significa partecipare alla sua evoluzione strutturale con valutazioni interessanti. E nel comparto luxury e sportivo, la domanda continua a dimostrarsi robusta:

Porsche ha rafforzato i margini nel biennio 2023/24

Aston Martin beneficia della nuova linea SUV e dell’esposizione in F1

Il consumatore di fascia alta mantiene una domanda stabile

All’interno di portafogli a vocazione reddituale, l’automotive premium si configura come un settore difensivo mascherato da ciclico, con ampio potenziale di ritorno.

Tradizionalmente il comparto automobilistico anticipa i trend economici globali. Con l’inflazione in calo e politiche monetarie meno restrittive, potrebbe essere tra i primi beneficiari di una ripartenza.

Il prodotto: dove strategia e rendimento si incontrano

Meccanismo operativo

Cedola mensile: 1,417%, riconosciuta se tutti i titoli superano il 50% del livello iniziale

Effetto memory: eventuali cedole non distribuite possono essere recuperate successivamente

Rimborso anticipato: possibile se tutti i sottostanti superano il 100% del valore iniziale

Protezione condizionata: a scadenza, capitale protetto se nessun titolo è sotto il -50%

I titoli in portafoglio: protagonisti dell’evoluzione

Stellantis N.

V.

Frutto della fusione tra FCA e PSA, ingloba marchi come Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Maserati e Opel. Terzo gruppo al mondo per volumi, forte presenza su mercati europei e americani. Il piano Dare Forward 2030 guida l’innovazione verso l’elettrico e il software. Resta esposta a normative e a pressioni sui margini.

Tesla Inc.

Guidata da Elon Musk, Tesla è un simbolo dell’auto elettrica e della mobilità intelligente. Attiva anche in batterie, software e infrastrutture, mostra alta capacità di attrarre investitori. Tuttavia, è influenzata da forte volatilità e sentiment di mercato.

Porsche AG

Brand tedesco sinonimo di lusso sportivo, legato al gruppo Volkswagen. Presente soprattutto in USA e Cina, punta sull’elettrico con modelli come Taycan e su efficienza produttiva. I rischi riguardano la dipendenza da mercati premium e condizioni macro.

Aston Martin

Icona britannica del design e delle prestazioni, marchio elitario con dimensioni contenute ma grande riconoscibilità. In partnership con Mercedes-Benz, spinge su SUV di lusso e visibilità in Formula 1. I rischi principali includono leva finanziaria elevata e alta instabilità.

Questo Certificate consente di prendere posizione su quattro storie imprenditoriali uniche, accomunate da visione e trasformazione. Un modo per intercettare valore, con una struttura pensata per bilanciare premio e rischio.

Rischi da considerare

Capitale a rischio: in caso di sottostante sotto la barriera del 50% a scadenza, la perdita è proporzionale alla performance peggiore

Rischio emittente: in caso di insolvenza di UBS, non è garantita la restituzione del capitale

Struttura worst-of: la performance del Certificate dipende dal titolo con andamento più negativo

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.