All’interno della gamma di Certificati di Investimento emessi da Societe Generale, fra i Phoenix Memory Convertible Step Down, ne balza all’occhio uno di recente emissione che consente di investire indirettamente su 1 società appartenente al settore farmaceutico.

Inoltre, cosa molto importante è l’assoluta efficienza della fiscalità degli Investment Certificates.

Informazioni sul sottostante

In questo caso, il sottostante del certificato di Societe Generale è rappresentati da Novartis (NOVN), quotata all’Euronext di Amsterdam.

Novartis è uno dei leader mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici. Le vendite nette (escluse le attività dismesse) sono distinte per area terapeutica in tal modo: oncologia (29,9%); immunologia (17,2%); malattie cardiovascolari, renali e metaboliche (14,1%); neuroscienze (8,9%). Le restanti vendite nette (29,9%) derivano dalla produzione per conto terzi di prodotti farmaceutici.

Inoltre il titolo azionario possiede una quantità di informazione storica sufficiente per effettuare adeguate analisi di stampo quantitativo. Ad esempio è possibile analizzare i bilanci (ricavi, utili/perdite operativi, Utili/Perdite netti, FCF, vari Ratios ecc) e la natura stocastica (rilevata tramite Esponente di Hurst corredato da significatività statistica: se 0<H<0,5 il processo stocastico è Mean Reverting; se H=0,5 il processo è Random Walk; se 0,5<H<1 il processo stocastico è Momentum) che muove fondamentalmente il processo del prezzo del sottostante analizzato, potendo anche osservare possibili ed eventuali mutamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame analizzato.

E’ importante dire che si tratta di un titolo c.d. titolo anticiclico e difensivo (ossia con 0<Beta<1 rispetto al mercato di riferimento).

Sul lato fondamentale dei lato dei rating si attribuisce due generali HOLD, da Market Screener e Zacks.

In ultimo, ma non per importanza, Novartis elargisce dividendi atti alla costruzione del certificato.

Se non si vuole avere un’esposizione diretta all’azione in questione è possibile prendere a riferimento il certificato che andremo a presentare.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del payoff

Societe Generale Certificati Phoenix Memory Convertible Step Down: Struttura del Certificate

A seguire la struttura del certificato targato Societe Generale:

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 65% dei valori iniziali

pari al 65% dei valori iniziali Trigger cedole al 65% dei valori iniziali

al 65% dei valori iniziali Prime 6 cedole incondizionate dello 0,39% (1,17%)

dello 0,39% (1,17%) Successive Cedole mensili condizionate dello 0,39% (max 4,68% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 0,39% (max 4,68% annuo) sul valore nominale, con Autocall trigger mensile osservabile dal 12° mese e decrescente a step del 5% ogni 6 mesi: dal 100% all’85% dei valori iniziali

mensile osservabile dal 12° mese e decrescente a step del 5% ogni 6 mesi: dal 100% all’85% dei valori iniziali Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Opzione Convertible

Scadenza a 3 anni

a 3 anni Valore nominale unitario di 1000 Euro

di 1000 Euro Prezzo lettera rilevato a circa 996,40 Euro – intorno alle 11:34 del 28/08/2024 –

Societe Generale Certificati Phoenix Memory Convertible Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato di investimento è stato emesso da Societe Generale il 23.08.2024, ha data di valutazione finale posta al 09.08.2027 (scadenza/liquidazione 16.08.2027), è negoziato su EuroTLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il prodotto paga le prime 6 cedole mensili incondizionate di 3,90 Euro.

Il certificato elargisce quindi successivi coupon mensili condizionati di pari importo a quelli incondizionati, ma se tutti e il sottostante non scendono oltre il trigger delle cedole, posto al 65% dei valori iniziali. In altre parole NOVN non deve perdere più del -35% del suo valore iniziale affinché venga assegnata la cedola.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Tuttavia le cedole non eventualmente pagate in precedenza vengono immagazzinate in memoria e pagate insieme a quella dell’anno in questione quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando il sottostante risulta sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato automatico: Autocall

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger mensile, a partire dal 12° mese e decrescente, aumentando le probabilità del rimborso anticipato. In pratica, ad ogni data di valutazione si hanno due scenari:

1. se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria);

2.in caso contrario la vita del prodotto continua.

NB: In altre parole, se scatta il meccanismo di autocall alla prima data si ottengono 12 cedole (6 fisse e 6 condizionate) più il valore nominale, ossia 1046,48 Euro. Altrimenti si passa alla seconda data ecc.

Scadenza

A scadenza, se il certificato di Societe Generale non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari potenziali:

1. Se alla data di valutazione finale di NOVN risulta pari o superiore al 65% del valore iniziale, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale.

3. In caso contrario l’investitore riceverà una quantità intera (ossia in base al Rapporto di Conversione indicato nel KID) del Sottostante per prodotto. Qualsiasi potenziale diritto frazionale sul Rapporto di Conversione (ossia Frazioni del Sottostante) verrà versato in denaro, sulla base del Fixing Finale. Inoltre nel Payoff si considerano anche le 6 cedole incondizionate che attenuano leggermente le perdite sul capitale investito.

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore del sottostante deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il sottostante

La situazione attuale sul sottostante del certificato di Societe Generale è la seguente:

NOVN-> valore iniziale (96,59 Eur), Barriera/Trigger Cedola (62,7835 Eur), ultimo prezzo registrato a mercati aperti (intorno alle 11:35 del 28.08.2024 a 101,14 Eur, pari al 104,71% del valore iniziale)

Codice ISIN

XS2395102051

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del prodotto firmato Societe Generale.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.